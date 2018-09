Luzia von Wyls neue Platte ist

komplex und doch beschwingt Die Luzerner Pianistin und Komponistin Luzia von Wyl meldet sich mit einem neuen Album ihres Ensembles zurück. Die Musik ist ein prägnantes Destillat aus Klangfarben, Rhythmen und Drive. Pirmin Bossart

Luzia von Wyl lebt mittlerweile wieder in Luzern. Bild: Falk Neumann/PD

Das Debütalbum «Frost» (HatHut) des Luzia von Wyl Ensem­bles hatte vor drei Jahren weit über die Schweiz hinaus bei Musik­kritikern und Publikum Anklang gefunden. Da tauchte eine junge Komponistin quasi aus dem Nichts auf und schrieb Musik, die irgendwo zwischen Klassik, Jazz und Filmmusik einen Nerv traf. Komplex, aber zugänglich. Melodiös, aber nicht banal. Jazzig, aber nicht abstrakt. Und die Kompositionen waren in einen warmen Sound aus Streichern, Holzbläsern, Marimba und Rhythm-Section gewoben.

Die Luzerner Pianistin und Komponistin konnte in der Folge auch am Schaffhauser Jazzfestival und am Lucerne Festival erfahren, dass ihre Musik ankam. Nach diesen ersten Erfolgen setzte sie sich nach New York ab, um zusammen mit ihrem Partner, dem Fotografen Falk Neumann, in den Puls einer Metropole einzutauchen und sich neu inspirieren zu lassen. «Ich habe viel geübt, Musik geschrieben, Konzerte besucht», blickt Luzia von Wyl auf ihren einjährigen Aufenthalt in New York zurück. Schon zuvor und auch danach hat sie auf Reisen nach Rom, Kapstadt, Indonesien, Mittelamerika oder Kuba neue Eindrücke gesammelt.

Inspirationen von mehreren Reisen

All diese Erlebnisse und Impressionen sind indirekt in ihr zweites Album «Throwing Coins» eingeflossen, mit dem die Luzernerin ihre Klangsprache weiterentwickelt. Die acht Kompositionen von «Throwing Coins» zeigen ein oft orchestral aufgefächertes Spektrum von Klangfarben und formalen Einheiten, in denen ­sowohl Einzelstimmen wie der Klangkörper als Ganzes gut portioniert zur Geltung kommen. Der schottische Jazzkritiker Brian Morton streicht in den Liner Notes die Qualitäten «abundance» und «salubrity» heraus: Ein reichhaltiges musikalisches Material, das heilsam und belebend in Szene gesetzt wird.

Obwohl die einzelnen Stücke durchkomponiert wirken, ist der Anteil an improvisierten Passagen im Vergleich zum Debütalbum grösser. Das kommt insbesondere auf dem längsten Track «Solifati» zum Ausdruck, bei dem sich von Wyl vom Frühling in Luzern inspirieren liess. Im Mittelteil beginnt sich das harmonische Klangbild aufzulösen, wirbeln die Stimmen und Rhythmen durcheinander, bevor der Ensemble-Wohlklang wieder einkehrt. Eine tragende Rolle haben der Flötist Amin Mokdad und die Gast-Flötistin Andrea Lötscher, die auf der CD das kurze Stück «Wasps» alleine bestreiten.

Luzia von Wyls Kompositionen lieben die Abwechslung und den Klang, der mit Instrumenten wie dem Fagott und der Marimba eine eigene Färbung erhält. Die Musik verlangt Aufmerksamkeit, aber überfordert nicht.

Bei aller Komplexität wird aber locker und beschwingend musiziert, mit kurzen Themen und viel Drive, der das ganze Album belebt und bei dem Schlagzeuger Lionel Friedli immer ­wieder seine Akzente setzt. Sein forscher, gut dosierter Schlag kontrastiert und pusht das geschmeidige Spiel der Streicher und Flöten.

Das Ensemble ist stärker ein Kollektiv geworden

Luzia von Wyl gefällt mit ihrem glitzernden Tastenspiel, das oft ein Thema setzt, um es vom Kollektiv weitertragen zu lassen. Auf «Q» setzt sich Violinist Vincent Millioud mit jazziger Expression in Szene. Auch Flötist Amin Mokdad steigert sich auf «Spark» in eine heftige Improvisation. Straffe Patterns halten die Kompositionen in Form, aus denen sich einzelne Stimmen herausschälen und verschränken, manchmal begleitet von schwebend-romantischen Texturen.

«Das Ensemble ist weiter ­zusammengewachsen. Das hat mein Vertrauen gestärkt, die Kontrolle etwas abzugeben und den Sound stärker von den Musikern selber gestalten zu lassen», sagt von Wyl und meint: «Wir sind noch stärker ein Kollektiv geworden.» Jetzt freut sie sich auf das Festival «generations» in Frauenfeld, wo die New Yorker Orchesterleitern Maria Schneider im Rahmen eines Kompositionsworkshops ein neues Stück von ihr aufführen wird.

Auf die letzte Perfektion verzichtet

Dass von Wyls neues Album so direkt und natürlich klingt, hat auch mit der Aufnahmesituation in den bekannten Bauerstudios in Ludwigsburg zu tun. Statt die Instrumente getrennt in Kabinen aufzunehmen, entschied sich von Wyl für einen bestmöglichen ­Ensemble-Klang: Alle Musiker spielten im selben Raum. «Das garantiert eine möglichst lebendige Aufnahme. Andererseits lässt sich auf diese Weise im Nachhinein kaum noch etwas editieren. Das war eine grosse Herausforderung, muss man doch auf die letzte Perfektion verzichten. »

Seit einigen Monaten lebt Luzia von Wyl mit ihrer Familie wieder in Luzern. Inzwischen ist sie Mutter eines Sohnes geworden, was den Entscheid für den Wohnort beeinflusst hat. «Die Nähe zur Natur ist für mich und meine musikalischen Inspirationen extrem wichtig. In dieser Hinsicht ist es hier schon einmalig.»

Natürlich vermisse sie die «Energie» und den «Wahnsinn» von New York mit all den tollen Musikern. «Andererseits habe ich realisiert, dass sich die Schweiz nicht verstecken muss, was die Qualität von Musikern betrifft. Zudem bietet sie immer noch hervorragende Bedingungen, um als Musikerin zu arbeiten.»