Kommentar Bayreuth zeigt: #MeToo hat erst begonnen Auch das traditionsreichste Musiktheater-Festival deutscher Sprache hat seinen #MeToo-Skandal. Losgetreten haben ihn anonym bleiben wollende Künstlerinnen des Hauses – in der lokalen Tageszeitung. Auch Katharina Wagner war von Übergriffen betroffen, schwieg jedoch. Daniele Muscionico

Festspielleiterin Katharina Wagner, Urenkelin von Richard Wagner, verspricht durchzugreifen, verschweigt aber die sexistischen Übergriffe an sich selbst. Nicolas Armer / DPA

Die Bayreuther Festspiele sind mehr als eine Institution. Der Grüne Hügel und das Festspielhaus sind das Hochamt für Wagnergläubige. Bürgerin Angela Merkel (samt Gatte) war an der Premiere am Montag enthusiasmiert, Markus Söder, Thomas Gottschalk, Politikerinnen und Politiker von leichtem und mittlerem Gewicht schritten über den roten Teppich: The Show must go on.

Sie abzusagen, ein No-Go. Obwohl dieses Jahr das Besingen von germanischen Helden und deren Idealen ein fragwürdiges Unterfangen sein könnte – würde man die irdischen Umstände in Rechnung stellen. Am Wochenende wurde bekannt: Auch das traditionsreichste Musiktheater-Festival deutscher Sprache hat seinen #MeToo-Skandal. Losgetreten haben ihn anonym bleiben wollende Künstlerinnen des Hauses – in der lokalen Tageszeitung.

Die grossen Medien griffen das Thema auf, und bald war in der «Süddeutschen Zeitung» von der künstlerischen Leiterin und Festspielchefin Katharina Wagner eine bestürzende Aussage zu lesen: Auch sie war bereits Opfer von sexistischen Attacken und Übergriffen, unter anderem von einem «eher bekannteren Mitwirkenden.» Wagner zeigte sich «entsetzt», dass ihre Kolleginnen Ähnliches erlebt hätten, forderte sie auf, sich bei ihr zu melden, und versprach «gnadenlos zu reagieren».

Die Entblössung und Entblödung auf dem Grünen Hügel ist beispielhaft. Sie zeigt, das Verständnis für die Tragweite von #MeToo hat erst begonnen: Sexuelle Übergriffe, wie tätliche Gewalt überhaupt (Stichwort Doris Leuthard), existieren unabhängig von sozialer Schicht. Sie dort zu vermuten, wo man vermeintlich die Moral eher flexibel handhabt – sei das in Hollywood und überall dort, wo eine Kamera von Menschen verlangt, einen gewissen Voyeurismus zu bedienen – , ist fahrlässig.

Sexistische Übergriffe unterminieren Gemeinschaften dort, wo Menschen in Abhängigkeiten voneinander arbeiten und Machtunterschiede über Karrieren entscheiden. Und in welchem Unternehmen funktioniert Arbeit anders?

Die Debatte darüber, ob das Intendanten-Modell, das heisst die Akkumulation von Macht innerhalb eines Hauses, ausgedient habe und der Grundsatz-Verdacht gegenüber einer Intendanz generell, lenken ab. Und zwar davon: Täter, Täterinnen siehe Bayreuth, müssen nicht zwingend ganz oben in der Machtpyramide stehen.

Scham grösser als das Gerechtigkeitsempfinden?

Der Fall auf dem Grünen Hügel offenbart ein zweites Dilemma: Es heisst Doppelmoral. Wie soll man von Opfern verlangen, sich vertrauensvoll bei einer (welcher?) internen Instanz zu melden, wie Katharina Wagner ihren Kolleginnen rät, wenn die Chefin die Übergriffe an ihr selbst verschweigt? Man stelle sich vor: Sie hätte sie öffentlich gemacht. Es hätte Anstoss sein können für andere, es ihr gleichzutun.

Ist die Scham grösser als das Gerechtigkeitsempfinden? Nur so lässt sich erklären, dass sich Betroffene eher an Medien wenden als intern zu klagen. Als im Januar letzten Jahres in Zürich Operndirektor Michael Fichtenholz seinen Platz räumte, lag es nahe, dass Belästigung der Grund dafür war.

Genau wie in Bayreuth hatten sich die Betroffenen aber nicht intern gemeldet, sondern den Schutz des Schweizer Fernsehens gesucht. Ähnlich beim Rücktritt von Klaus Dörr an der Berliner Volksbühne, bei jenem von Matthias Hartmann am Wiener Burgtheater und beim Fall des Intendanten Peter Spuhler am Staatstheater Karlsruhe. Nicht die Institutionen selbst, sondern die Medienöffentlichkeit war Richterin.

Bayreuth und Katharina Wagner haben ihre #MeToo-Debatte bisher suboptimal bewirtschaftet. Wird sich das ändern? Die Pionierin zu sein in der Sache der Frau wäre für eine Nachfahrin von Wagner eine Rolle, die sie mit Bravour ausfüllte.