Nicht ihre Bücher, sondern die Interviews der Schriftsteller stören Peter V. Kunz. zvg

Wahrlich, ich bin ein simpler Geist – und nicht unglücklich darüber. Dies verhilft mir dazu, dass mich fast jedermann versteht, wenn ich rede oder schreibe, Professorentitel hin oder her. Vielleicht erklärt sich dadurch, dass ich seit Jahrzehnten kaum mehr sogenannte «Literatur» konsumiere, die mir als intellektuellem «Normalo» nicht selten etwas gar weltfremd oder abgehoben daher stolziert. Zu meiner Lektüre gehören Fachliteratur und ferienhalber «Legal Thrillers», hingegen lese ich keine Schweizer Literatur.

Natürlich war das in jungen Jahren anders. Max Frisch sowie Friedrich Dürrenmatt gehörten zur schulischen Pflichtlektüre, und in «Romulus, der Grosse» spielte ich – leider mit wenig Talent – sogar den «Aemilian» (und Werner De Schepper den «Romulus»). Hermann Hesse prägte meine Adoleszenz stark, mit «Unterm Rad» und «Steppenwolf». Doch später gab es nur noch einen schweizerischen Literaten, den ich regelmässig las: Urs Faes; dies hängt wohl nicht zuletzt damit zusammen, dass Urs mein Gymi Lehrer in Olten war, den ich sehr schätze, obwohl wir seit Jahrzehnten keinen Kontakt mehr haben.

«Weniger eine Literaturkritik als vielmehr eine Literatenkritik»

Es fällt auf, dass viele Autoren einen Bezug zu Olten oder zum Kanton Solothurn haben oder hatten: Alex Capus, Pedro Lenz, Franz Hohler, Otto F. Walter, Peter Bichsel, Fritz H. Dinkelmann etc.: Olten als Literaturhauptstadt der Schweiz? Zwar lese ich deren Interviews oder Kolumnen in Zeitungen, doch um ihre Bücher mache ich in aller Regel einen grossen Bogen; bei Alex hilft nicht, dass er mir bei einem Basketballspiel, als mein gegnerischer Centerspieler, die Brille zertrümmert hat (den Ball habe ich trotzdem erobert).

Was stört mich denn eigentlich an manchen Schweizer Schriftstellern und hält mich vom Bücherkauf ab? Ich vermute: ihre Interviews. Ich sehe beispielsweise nicht ein, weshalb Schriftsteller, mit Ausnahme von Thomas Hürlimann, a priori politisch links stehen müssen. Etwas heuchlerisch dünkt es mich, wenn diese Autoren den Staat oder die «Gesellschaft» kritisieren, jedoch staatliche Förderung durch Steuergelder immer gerne akzeptieren. Es missfällt mir, wenn Schriftsteller nicht nur an gesellschaftlichen Debatten teilnehmen, was völlig in Ordnung geht, sondern als «moralisches Gewissen» inszeniert werden.

Viele Schriftsteller scheinen zudem ständig an sich und an ihrer Umwelt zu leiden, sehen sich als Opfer und suchen permanent «Täter», etwa das Elternhaus, die Schule oder die Leistungsgesellschaft. Egozentrismus sowie Selbstmitleid finde ich allerdings so langweilig wie besserwisserische Kritik, immer an «den Anderen». Nach einem Schriftstellerinterview denke ich leider oft: «Was für ein selbstgerechter Jammeri». Insofern stellt diese kleine Kolumne weniger eine Literaturkritik als vielmehr eine Literatenkritik dar.

Künftig keine Interviews von Autoren mehr, sondern ihre Bücher

Natürlich gehören nicht alle Autoren in denselben Topf. Dass Schriftsteller nicht selten einen «Brotjob» ausüben, beispielsweise als Lehrer oder als Journalisten, macht sie mir zusätzlich sympathisch (ich habe mein Studium journalistisch mitfinanziert und bin heute ja ebenfalls als Lehrer tätig). Doch es sollte den Autoren vermutlich zu denken geben, wenn mehr Geld verdient wird mit Lesungen oder Kolumnen als mit «richtigen» Publikationen.

Ein Geständnis zum Schluss: Bis zum Studium hatte ich den Traum, selber Schriftsteller zu werden, schrieb Gedichte und verfasste – leider mit wenig Talent – einen unveröffentlichten Roman («Die gestohlene Sekunde»). In der Folge ging ich indes den sicheren Weg und wurde Professor, der knapp 200 Publikationen und mehr als ein Dutzend Fachbücher verfasst hat, sozusagen als «Jus-Schriftsteller». Vielleicht sollte ich aber der Schweizer Literatur eine neue Chance geben? Ja, ich werde künftig schlicht nicht mehr die Interviews von Schriftstellern lesen, sondern ihre Bücher, spätestens nach meiner Emeritierung.