Kolumne «Glamour mon amour»: «Dä Berset» und ein Bett in Ascona Unsere Kolumnistin erklärt, wieso sie in Locarno den bekanntesten Bundesrat mied, obwohl sie zu seinen Reden eine besonders innige Beziehung hat.

Bundesrat Alain Berset trat am Filmfestival in Locarno stylish auf – hier im Gespräch mit Jean Studer, dem Präsident der Schweizerischen Filmarchive. Keystone

Ich war im Tessin und kam ganz ohne Mückenstiche zurück. Dachte ich jedenfalls. Das war ein Irrtum. Das Verhalten von Mückenstichen ist heuer nämlich ein anderes als in früheren Jahren. Sie melden sich frühestens nach zwei, drei Tagen, erst dann jucken sie plötzlich von einer Minute auf die andere und sind feuerrot.

Früher stach so ein Tier zu, und schon meldete sich der Stich und wurde zu einem Herd der Beinverwüstung. Offenbar sind meine Beine ein Lieblings-Esstisch der Mücken, und oft bin ich kurz davor, einen Kugelschreiber zu nehmen und einen Ring um jeden einzelnen Stich zu zeichnen wie einst als Kind und dem Tessiner Tourismusverband ein Foto meines Leidens zu schicken. Ausserhalb des Tessins haben mich die Mücken nämlich noch sie so richtig gefressen. Ein bisschen schon, aber nicht so zielstrebig und aggressiv wie am lieben Lago Maggiore. Als ich also nach ein paar Tagen am Filmfestival Locarno wieder nach Hause kam und meinem Liebesleben erzählte, das mich dort keine einzige Mücke angetroffen hatte, stiess ich auf ungläubiges Stirnrunzeln. Und siehe da: Nach drei Tagen in Zürich begann das Jucken und um meine Knöchel zogen sich zwei Bänder aus roten Perlen. Ich bin den Mücken also auch heuer nicht entkommen.

Dafür habe ich Bundesrat Alain Berset erfolgreich vermeiden können. Er besucht seit vielen Jahren das Filmfestival, was schön ist, aber ich glaube, in diesem Sommer war er dort auf Abschiedstournee, jedenfalls hatte er gefühlt noch nie so viele Reden an so vielen Apéros gehalten wie jetzt. «Dä Berset» war überall, ich nicht, denn dieses angestrengt aufmerksame Rumstehen und Politikern-beim-Reden-Zuhören, während der feine Wein im Glas warm und ungeniessbar wird, ist nun wirklich nicht mein liebstes Hobby. Obwohl ich gerade zu den Reden von Alain Berset eine besonders innige Beziehung haben sollte.

Als ich nämlich ein gutes Vierteljahrhundert jünger war als heute, mieteten meine damalige Wohngemeinschaft und ich immer während des Festivals ein paar Ferienwohnungen in Ascona. Der Vermieter widmete sich ab dem Frühstück intensiven Grappa-Studien, der Zustand des Mobiliars schien immer kurz vor der Entsorgung zu stehen, die Kücheneinrichtung war jedes Jahr ein Risiko, mal gab es kein einziges Rüstmesserli, dafür drei kaputte Korkenzieher und nur Tassen mit Sprüngen drin. Doch wir waren glücklich und zogen ein erfolgreiches Business auf, indem wir bedürftigen Festivalbesuchern leere Betten vermieteten.

Und einer unserer spontanen Untermieter war dann eben der künftige Redenschreiber von Alain Berset. Schon klar, dass ihm beim Thema Filmfestival Locarno jetzt besonders viel in den Sinn kommt, die Übernachtung bei uns war gewiss ein Fest der Inspiration und auf jeden Fall filmtauglich. Oder wenigstens kurzfilmtauglich. Und so kommt immer alles zusammen. Die Mücken, der Bundesrat und ein Bett in Ascona um die Jahrtausendwende.