Klima-Romane Bitte keine literarische Klima-Predigt – aber es gibt tolle Climate-Fiction Romane «Es bleibt keine Zeit mehr», so ist auch das Lebensgefühl im Sensationsroman dieses Frühlings, in C. F. Ramuz’ «Sturz in die Sonne». Er wurde nach über hundert Jahren zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt. Grund genug für ein paar kritische Überlegungen zum modischen Genre der Climate Fiction.

Jetzt schon Realität: Verheerende Stürme aufgrund des Klimawandels. Bild: Getty

«Die Schweiz hat’s erfunden». Man ist wieder einmal versucht, diesen abgegriffenen Slogan zu bemühen. Zu Recht. Denn tatsächlich kann man die literarische Sensation dieses Frühlings damit ankündigen: Prophetisch, hoch aktuell, literarisch ungeheuer modern. «Présence de la mort» des grossen Westschweizer Schriftstellers Charles Ferdinand Ramuz (der Mann auf der 200-Franken-Note) kam vor 101 Jahren heraus. Der Limmat-Verlag lenkt nun in der ersten deutschen Übersetzung mit dem Titel «Sturz in die Sonne» die Aufmerksamkeit geschickt auf die akute Erwärmung der Erde. Climate-Fiction, auf Deutsch «Klimakrisen-Romane», also ein Schweizer Original!

C. F. Ramuz: Sturz in die Sonne. Roman. Aus dem Französischen von Steven Wyss. Limmat-Verlag, 188 Seiten, erscheint am 10. Mai.



Wie ein grossartiges literarisches Gemälde präsentiert Ramuz das Chaos, die Angst und die Gewalt angesichts der tödlichen Hitze, als die Erde auf die Sonne ­zusteuert. Bild: zvg

Aber! Ja, es folgt mindestens ein Aber. Denn bei Ramuz erhitzt sich zwar die Erde in horrendem Tempo, der alarmistischen Presse glaubt man lange nicht oder verharmlost («Es wird doch nur das Gemüse fehlen ... dafür wird der Wein gut sein»), bald jedoch liegen in Lausanne die Menschen wie tote Fliegen am Boden, die Gletscher in den nahen Bergen schmelzen, und bewaffnete Plünderer ziehen mordend in letztem Wahnsinn durch Dörfer.

Aber Auslöser der Katastrophe in «Sturz in die Sonne» ist nicht etwa die menschengemachte Klimaerwärmung, sondern ein Gravitations-Unfall. Was heisst: Die Erde gerät aus ihrer soliden, lebensfreundlichen Umlaufbahn, nähert sich der Sonne, wird absehbar verglühen. Bald ist es nachts über 40 Grad, die Steine am Genfersee sind heiss wie Bügeleisen, auf denen Menschen verkrümmt sterben. Man denkt unwillkürlich an die gruselig-erstarrten Toten des Vesuv-Ausbruchs in Pompeji.

Der Hitzesommer 1921 war für Ramuz Inspiration für den Roman

«Sturz in die Sonne» ist ein genialer Roman, weil Ramuz den vielstimmigen Untergang einfacher Leute von einem nüchternen, fatalistischen Erzähler aus höherer Warte wie ein Gemälde einer Katastrophenlandschaft präsentiert. Wie die Gesellschaft zerfällt, löst sich auch die Romanform in stilistisch eigenständige Episoden auf.

Ramuz verdichtet biblischen Ton, Alltagssprache und fabelhafte Naturbeschwörung («Schauen, was ist, und nichts hintun») zu einer abgründigen, existenziellen Reflexion: Wie reagieren Menschen auf eine Gefahr, die erst noch unsichtbar ist und die ihnen den Tod vor Augen führt? Aus der Luft gegriffen schrieb Ramuz aber nicht. Der Hitzesommer 1921, in Genf wurden 38,3 Grad gemessen, war ihm Anlass für sein düsteres Gedankenexperiment.

Der Westschweizer Schriftsteller Charles Ferdinand Ramuz (1878-1947). Bild: Getty Images

Was kann Literatur in der Klimakrise leisten?

Ramuz’ Roman ist aber auch bemerkenswert, weil man keine Klima-Predigt lesen muss. Das ist ja eines der Hauptprobleme der Gattung Climate Fiction: Aufklärung mit den Mitteln des Romans ist unangenehm aufdringlich, Botschaft vor Kunst verleidet. Ohnehin: Was soll man noch aufklären? Die Fakten sind bekannt: Die Erde erwärmt sich, der Meeresspiegel steigt, Dürren und Überschwemmungen nehmen zu.

Was kann Literatur da leisten? Formal: Zynisches Ausmalen von Katastrophenspektakel oder die Skizze einer positiven Gesellschaftsutopie? Figurenpsychologisch: Resignation begutachten oder mutigen Widerstand feiern? Und wenn der indische Schriftsteller Amitav Gosh sagt, in seiner Heimat sei der Klimawandel schon lange spürbar, fragt es sich, ob man die Klimakrise noch am Einzelereignis erzählen kann, wenn die globalen Auswirkungen so offensichtlich sind.

Kommt hinzu: Wenn die Wissenschaft streitet, ob Megatonnen in die Stratosphäre versprühtes Schwefeldioxid die Erderwärmung dämpfe, und wenn sich Demokratien wegen ihrer Schwerfälligkeit nicht eignen sollten, Klimaschutz durchzusetzen, dann ist die Verwirrung wohl zu gross, um daraus einen konventionellen Roman zu schreiben. Sonst wird ein Klimaroman lächerlich unterkomplex.

Angelika Waldis: Berghau. Roman. Atlantis, 173 Seiten.



Eine Zufalls- und Schicksals-gemeinschaft muss nach einem Bergsturz zwei Tage isoliert in einer Berghütte ausharren. Multi­perspektivisch erzählt. Bild: zvg

Genretypisch brechen in der Katastrophe soziale Konflikte auf

So begnügen sich die meisten Romane mit der psychologischen Erkundung des Individuums und des Gesellschaftlichen auf dem Hintergrund einer Klimakatastrophe. So berichtet der multiperspektivische Roman «Berghau» der Schweizer Autorin Angelika Waldis von einer Zufalls- und Schicksalsgemeinschaft, die nach einem Bergsturz in einer Bergbeiz Zuflucht findet.

Typisch für das Katastrophengenre brechen in den zwei Tagen und zwei Nächten der Isolation und der Angst die latenten Konflikte zwischen Paaren und Freunden aus. Ob der Bergsturz vom auftauenden Permafrost ausgelöst oder schlicht (wie der Goldauer Bergsturz 1806) auf eine ungünstig geschichtete Felsformation zurückzuführen ist, gibt dem Roman eine reizvolle Ambivalenz und Anlass zu hitzigen Dialogen.

Im britischen Bestseller «Und dann verschwand die Zeit» von Jessie Greengrass flieht ein Geschwisterpaar vor dem im Meer versinkenden London in ein Landhaus. Dort sehen sie in einer ökosozialen Gemeinschaft tapfer dem globalen Untergang entgegen. Denn was bleibt, wenn die Welt untergeht? Eine Utopie des Mitmenschlichen.

Jessie Greengrass: Und dann verschwand die Zeit. Roman. Aus dem Englischen von Andrea O’Brien. Kiepenheuer &Witsch, 286 Seiten.



Ein Geschwisterpaar flieht vor dem versinkenden London und trotzt in einer ökosozialen Gemeinschaft dem Weltuntergang. Zvg / zvg

Der politisch brisanteste Klimaroman hat ein Gewaltproblem

Der bemerkenswerteste Roman jedoch, der wissenschaftliche Erkenntnisse und politische Dynamiken global zusammenführt und in Unterhaltungsliteratur einbaut, ist Kim Stanley Robinsons «Das Ministerium für die Zukunft» aus dem Jahr 2020. Dieser packt die Klimakrise umfassend an und lässt sie dort eskalieren, wo Amitav Gosh herkommt: in Indien, das ja 2022 tatsächlich unglaubliche Temperatur­rekorde mit über 50 Grad Celsius durchlitten hat, rafft eine Hitzewelle eine ganze Stadt dahin.

Robinson führt vor Augen, was derzeit nur prophetisch als Kipppunkt befürchtet wird: Der Punkt, an dem ein Ökosystem unumkehrbar kollabiert und für Menschen unbewohnbar wird. Nur ein Entwicklungshelfer überlebt und wird, traumatisiert vom Massensterben, zum Klimaterroristen. Er begegnet Mary, der UN-Ministerin für die Zukunft, die globale Klimamassnahmen entwickelt: etwa temperatursenkendes Geoengineering oder eine Kryptowährung, die für CO 2 -Verzicht ausbezahlt wird.

Kim Stanley Robinson: Das Ministerium für die Zukunft. Roman. Aus dem Englischen von Paul Bär. Heyne, 720 Seiten.



Der umfassende Klimaroman der Gegenwart: politisch, wissenschaftlich, global und spannende Unterhaltungsliteratur. Bild: zvg

Robinsons Roman ist eine Utopie, weil sie im Zusammenspiel von finanzpolitischen Massnahmen, technischen Lösungen und partizipativer Demokratie die CO2-Konzentration über die Jahrzehnte tatsächlich reduziert. Dass der Roman ausgreifend die ganze Palette von Massnahmen zur Diskussion stellt, macht das Buch spannend und grossartig.

Allerdings: Dass der ökoterroristische Druck mit Morden und Flugzeugabschüssen mit zum Umdenken beitragen soll, ist reichlich unrealistisch. Wahrscheinlich hat Jonathan Safran Foer recht, der zwei Sachbücher zur Klimakrise geschrieben hat: «Es ist schwer, sich eine Zukunft vorzustellen, in der nicht alle Romane Klimaromane sind – auf die eine oder andere Weise.»