Klassiker des Monats Er war der lebende Beweis, dass ein dauernder Lockdown das geniale Denken fördert 400. Geburtstag des französischen Giganten Blaise Pascal: Wie ein Weltfremder die Grenzen der Welt sprengte.

Der Franzose Blaise Pascal war ein echtes Universalgenie. Getty

«Das ganze Unglück der Menschen rührt aus einem einzigen Umstand, nämlich dass sie nicht ruhig in einem Zimmer bleiben können.» Mit dieser Weisheit ist Blaise Pascal vor allem während der Corona-Pandemie als Philosoph des Lockdowns aufgefallen.

Vor ziemlich genau 400 Jahren kam er in Clermont-Ferrand zur Welt, von der er aber kaum etwas gesehen hat. Meist bleibt er tatsächlich eingesperrt in seinem Zimmer, da er von Kindheit an kränkelt. Er leidet in seinem nur 39 Jahre dauernden Leben an starken Bauch- und Kopfschmerzen und an Lähmungen in den Beinen.

Das ganze Meer verändert sich, wenn ein Stein hineingeworfen wird

So wird er gezwungenermassen zu einer Schreibtischexistenz, die sich an Kleinem erfreut, das er aber grossartig ausdrückt: «Die kleinste Bewegung ist für die ganze Natur von Bedeutung; das ganze Meer verändert sich, wenn ein Stein hineingeworfen wird.» Das Wunderkind weiss früh schon immens viel, vor allem auch, dass es nicht alt werden wird.

Pascal lebt in seinen vier Wänden so intensiv wie möglich. In seinem Kopf sprengt er alle Grenzen der damals bekannten Welt. Er erfindet eine der ersten Rechenmaschinen, erforscht Luftdruck, Vakuum, Kegelschnitt oder Wahrscheinlichkeit. Die physikalische Einheit des Drucks ist heute nach ihm benannt, ebenso die Programmiersprache in der Informatik.

Er wettet auf die Existenz Gottes

Die Mathematik und Physik hat er wesentlich mitgeprägt, ebenso die neuzeitliche Philosophie und Theologie. Der Religion begegnet er streng logisch. Sie erscheint ihm als so vernünftig, dass er empfiehlt, auf die Existenz Gottes zu wetten, denn: «Wenn ihr gewinnt, gewinnt ihr alles, und wenn ihr verliert, verliert ihr nichts.»

Von diesem Universalgenie können wir auch lernen, Tyrannen wie Putin oder Erdogan besser zu verstehen. Wie es in den Pascal'schen «Pensées» heisst, besteht «Tyrannei in der Begier nach universaler Herrschaft, und zwar ausserhalb der angewiesenen Ordnung». Da Autorität für Pascal eine Tugend ist, sollten wir weniger unbedarft von autoritären Regimen sprechen.

Wenn der Tyrann Liebe und Gehorsam verlangt, weil er die Macht besitzt, so will er «etwas auf einem Weg erreichen, was man nur auf einem anderen haben kann». In keiner digitalen Aphorismussammlung fehlt Pascals Ausspruch: «Die Vielheit, die sich nicht zur Einheit erhöht, ist Verwirrung; die Einheit, die nicht von der Vielheit abhängt, Tyrannei.»