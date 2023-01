Klassiker des Monats Die seltsame Wandlung eines russischen Literaturnobelpreisträgers vom berühmten Dissidenten zum reaktionären Erzengel Putins Manche beklagen, dass es kaum noch staatskritische Dissidenten in Russland gibt. Wieso Alexander Solschenizyn heute aber nicht mehr als leuchtendes Vorbild taugt. Julian Schütt Drucken Teilen

Ein falscher Heiliger: Literaturnobelpreisträger Alexander Solschenizyn Keystone

Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs bekomme ich es zu hören: Es gebe heute leider kaum noch russische Dissidenten vom Format eines Alexander Solschenizyn. Der habe es selbst in der diktatorischen UdSSR geschafft, seine sowjetkritischen Gulag-Erfahrungen zu veröffentlichen.

Tatsächlich durften noch in der «Tauwetter»-Periode unter Chruschtschow erste Werke von ihm in der Sowjetunion erscheinen, so 1962 «Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch», eine ungeschönte Darstellung seiner Erfahrungen mit dem Gulag, dem Zwangsarbeitssystem.

Schweizer Exiljahre: die Wandlung zum Konservativen

Erstmals zeigte ein Autor in aller Deutlichkeit, wie unschuldige Menschen sinnlos litten. Vom stumpfen, stupiden, schrecklichen Lageralltag liess sich auf die öde sowjetische Realität schliessen.

Unter Breschnew fiel Solschenizyn als Dissident erneut in Ungnade, und als der Geheimdienst KGB 1974 auf den ersten Band seines Hauptwerks «Der Archipel Gulag» stiess, wurde er, obwohl er seit 1970 Literaturnobelpreisträger war, verhaftet und ausgewiesen.

Er lebte zwei Jahre in Zürich und Sternenberg, ehe er in die USA weiterzog. Schon in seinen Schweizer Exiljahren liess sich eine Wandlung beobachten, die auf einen alten innerrussischen Konflikt hinweist und gerade heute wieder brisant ist.

Ein falscher Heiliger: Solschenizyn träumte von einem neuen Grossrussland

Solschenizyn entwickelte sich zum «Slawophilen», der von einem archaisch-autoritär geführten, nationalistischen und orthodox-religiös aufgeladenen Grossrussland träumte. Westliche Intellektuelle, die mehrheitlich links standen, entdeckten im einstigen Aufklärer Solschenizyn einen falschen Heiligen, einen reaktionären Erzengel für Konservative und Rechtsbürgerliche, der pauschal jedes linke Denken verdammte und so tönte, als habe es nie eine Aufklärung gegeben.

Insofern stellt sich die Frage, ob Solschenizyn wirklich Teil der Lösung oder nicht eher Teil des Problems des heutigen russischen Imperialismus ist. Schon 1990 war er rehabilitiert worden, 1994 kehrte er nach Russland zurück und traf bis zu seinem Tod 2008 mehrmals mit Putin zusammen.

Es wäre gewiss kein allzu schwieriges Unterfangen, in den Schriften des chauvinistischen späteren Alexander Solschenizyn Argumente für Putin zu finden, die belegen, dass Russland nur einen höheren Heilsplan erfüllte, als es die Ukraine überfiel.