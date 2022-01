Klassik Warum Gstaad dem Lucerne Festival einen Schritt voraus ist Meistergeiger Renaud Capuçon bringt dem Gstaader «Sommets Musicaux» neuen Glanz – und spielt zwei Geigenkonzerte eines Schwarzen.

Renaud Capuçon gibt dem Orchestre de Chambre de Lausanne bisweilen auf unkonventionelle Weise Impulse. Raphael Faux / Sommets

Noch vor zehn Jahren wurde über die kurzen Konzerte an den «Sommets Musicaux» in Gstaad gespottet, dass sie nur ein Vorspiel zum Dinner danach seien. Heute kann man ohne dramaturgische Bedenken nach 80 Minuten Konzert zur Party übergehen. Nach den Covid-Jahren sind kurze, ohne Pausen gespielte Programme normal, allein die hartgesottene Generation der Ü65 trauert den über 120 Minuten dauernden Konzerten nach.

Am Freitag beim Eröffnungsabend der Sommets Musicaux ziehen sich selbst die 80 Minuten für einige Gäste in die Länge, spielt doch Renaud Capuçon gleich zwei Violinkonzerte von Joseph Bologne alias Chevalier de Saint-Georges (1745–1799): Kein Mensch führte diese Musik in den letzten 150 Jahren auf, aber zurzeit ist sie in Mode. Ob es darauf zurückzuführen ist, dass dieser Chevalier ein Schwarzer und Sohn einer Sklavin war?

Dass er am Lucerne Festival im Sommer von Anne-Sophie Mutter am Eröffnungskonzert gespielt wird, deutet darauf hin, heisst das Festivalthema doch «Diversity». Gstaad zeigt, dass man ihn auch ohne diesen Fokus spielen kann. Allerdings braucht es schon einen Meistergeiger wie Capuçon und einen klingenden Raum wie die Kirche Saanen, damit diese Tongirlanden zum Blühen kommen.

Das durch Quarantäne-Abstinenzen geplagte Orchestre de Chambre de Lausanne spielte sich engagiert durch die zwei Violinkonzerte, schaffte es danach auch mit teils unkonventionellen Impulsen von Chefdirigent Capuçon durch die 4. Sinfonie von Mendelssohn.

Die Sommets Musicaux sind im Saanenland sehr präsent

Obwohl östlich von Bern im Unterschied zum sommerlichen Menuhin Festival überhaupt nicht wahrgenommen, ist es erstaunlich, wie präsent die Sommets Musicaux dieser Tage im Saanenland sind: Fahnen in den Strassen, Programme selbst in der Käserei – und wer im «Bernerhof» übernachtet, hört am Sonntagmorgen schon um 8.30 Uhr Sonatenklänge, da die jungen Musiker nicht nur hier wohnen, sondern auch hier üben.

Ausverkauft sind die Konzerte allerdings nicht. Und zugegeben: Wer am Mittag oben auf dem Eggli in Skihosen auf der um 12 Uhr ausgebuchten Terrasse sitzt, wird kaum glauben, dass man am Abend in feinem Stoff und von Chanel-Duft umweht dicht an dicht in der Kirche Saanen sitzt, alsbald in der Salle Baccarat im Palace Champagner schlürft. Die Dinner kann sich jeder zur Konzertkarte dazukaufen. Zugegeben etwas gar viele Klischees, so ist das nun mal in Gstaad.

Aber aufgepasst: Ein Klavierabend in der magischen Kirche Rougemont mit dem famosen Stephen Hough oder Meisterflötist Emanuel Pahud kostet gerade mal 30 oder 50 Franken. Und die Stars in der Kirche Saanen – Juan Diego Flórez, Maria João Pires oder Gidon Kremer – hört man für 30 bis 150 Franken. Festivalleiter Capuçon will auch, dass nicht nur die alteingesessenen Besucher, Typ «Chaletbesitzerin», in seine Konzerte kommen, und lädt am Sonntagmorgen zum ein Gratiskonzert nach Rougemont.

Renaud Capuçon als Dirigent des Orchestre de chambre de Lausanne in der stimmungsvollen Kirche von Saanen. Raphael Faux / Sommets

Sowieso macht man hier einiges, was anderswo mit Ausrufezeichen läuft, locker nebenbei: In acht Kapellenkonzerten mit jungen Musikern und Musikerinnen erklingt acht Mal ein für das Festival komponiertes Werk für Geige und Klavier von Wolfgang Rihm – ja, jener Komponist, von dem am Eröffnungskonzert von Lucerne Festival am 12. August ebenfalls eine Uraufführung zu hören ist. Wer es in Gstaad am besten geigt, hat die Chance auf gleich zwei Preise, erhält Geld oder die Möglichkeit, bei Claves eine Aufnahme mit Orchester einzuspielen.

Es sind Ideen, die noch auf den verstorbenen Festivalleiter Thierry Scherz zurückgehen. Capuçon baut auf seinem Festival auf, schafft es mit Leichtigkeit dank seines Starstatus, eine Handvoll weltberühmte Künstler nach Gstaad zu holen. Und so mischen sich Champagner, Charme und Chanel-Duft perfekt mit der Dramaturgie.