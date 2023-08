Klassik Lockt nach dem Wettbewerb-Sieg in Muri die grosse Karriere? Leonid Surkov hat im April bei der Muri Competition den 1. Preis in der Kategorie Oboe gewonnen – nun spielt er bei den Open Classics am Rhein.

Leonid Surkov gewann die Muri Competition und spielt nun in Rheinfelden. Bild: Daria Fedorova

Wie oft geht einem dies durch den Kopf: Was wäre, wenn ich nicht diesem, sondern jenem Menschen begegnet wäre? Dann hätte ich wahrscheinlich … Der Konjunktiv lässt vieles zu, doch im Falle von Leonid Surkov war die frühe Begegnung mit einer Musiklehrerin schicksalhaft. Denn die spielte nicht nur Blockflöte, sondern auch Oboe. Ein Instrument, das den heute 23-jährigen Russen schwärmen lässt.

«Die Oboe ist wunderbar, weil sie einfach alles kann: Sie ist lebendig und ausdrucksvoll und sie kommt der menschlichen Stimme sehr, sehr nahe. Deshalb kann man mit ihr singen.» Weil sie heikel sei, müsse man im Umgang mit ihr allerdings auch ein bisschen leiden, «aber das gehört dazu». Kurzum: Der Bub konnte von diesem Blasinstrument nicht mehr lassen, weshalb er das Studium an der Gnessin-Musikfachschule in Moskau fortsetzte.

Schicksalsmoment in Berlin

Hier muss man einhaken. Verbindet man mit Russland nicht automatisch Violine, Cello und Klavier? Leonid Surkov nickt: «Ja, aber auch die Oboe wird in meiner Heimat geschätzt, vor allem, wenn sie in einem grossen Orchester und in grossen Sinfonien wie etwa jenen von Peter I. Tschaikowsky zu hören ist.» Dass der junge, fabelhaft Deutsch sprechende Musiker seit 2019 an der Universität der Künste in Berlin in der Klasse von Washington Barella studiert, fällt ebenfalls in die Kategorie Schicksal. «Ich begegnete einem Menschen, von dem ich sogleich wusste: mit diesem möchte ich meine musikalischen Studien weiterführen.»

Spricht Leonid Surkov über seinen bisherigen Weg und eine noch offene Zukunft, ist man überrascht über eine Gelassenheit, die sich unverzüglich auf das Vis-à-vis überträgt. Von Liebe und Dankbarkeit ist die Rede und das klingt bei diesem so reflektiert über seinen Beruf erzählenden Musiker völlig aufrichtig. Sorgsam setzt Surkov Wort um Wort – und deshalb hört man die Satzzeichen, unter denen die Gedankenstriche zu leuchten scheinen, gleichsam mit.

Nicht der Hauch von Angeberei, dabei hat Surkov schon manch renommierte Wettbewerbe gewonnen; zuletzt die Muri Competition im April dieses Jahres, wo er in der Kategorie Oboe mit dem ersten Preis ausgezeichnet wurde. Ob er mit Wettbewerben Berühmtheit erlangen will? Nein. «Das ist nicht das Wichtigste. Wettbewerbe machen für mich vor allem deshalb Sinn, weil ich dann immer ganz stark meine Entwicklung spüre. Wettbewerbe sind spannend und gleichzeitig kompliziert. Man muss aufrichtig und ehrlich sein – gerade im Wissen um Jurymitglieder, die einen beurteilen und denen mein Spiel vielleicht nicht gefällt. Aber: Man kann nie allen gefallen.»

«Im Orchester trägt man eine grosse Verantwortung»

Gefallen hat Leonid Surkov aber nicht nur in Muri, sondern schon zuvor, als er sich für das Verbier-Festival-Jugendorchester bewarb. 2017 und 2018 hat er dort gespielt und Erfahrungen gesammelt, bevor er 2022 ins Verbier-Festival-Orchester wechselte. Ein weiteres prägendes Ereignis von dem er sagt: «In einem Orchester zu sitzen, ist eine Ehre. Man trägt eine grosse Verantwortung, weil man weiss: man trifft auf völlig unterschiedliche Persönlichkeiten.

Mit allen muss man klarkommen, damit es – professionell und unter Zeitdruck – klappt.» Gemeinsam mit anderen Musikerinnen und Musikern «Impulse zu fühlen, offene Ohren und offene Seelen zu haben», empfindet er als beglückend: beispielhaft in jenen Konzerten, als Gianandrea Noseda, Generalmusikdirektor des Opernhauses Zürich, Dmitri Schostakowitschs 1., 4. und 15. Sinfonie mit dem Verbier-Festival-Orchester dirigiert. Welch eine mitten ins Herz treffende Erfahrung! Wiederum kommt das Wort Dankbarkeit ins Spiel.

«Ein Künstler muss ein Leben lang ein Suchender sein»

Leonid Surkov saugt mit allen Sinnen auf, was ihn und seine Oboe weiterbringt: ob im grossen Kollektiv eines Orchesters, im kleineren eines Kammermusikensembles oder als Solist: alles verfolgt dieser junge Musiker mit Akribie und Leidenschaft. Bald wird er in Berlin seinen Bachelor machen. Das Danach ist offen. Nur eines ist sicher: Leonid Surkov will «in dieser wunderbaren Kulturstadt» bleiben.

Wer ihn in Muri gehört hat, möchte ihn bestimmt erneut erleben. Leonid Surkov tritt im Rahmen der 2023 zum zweiten Mal ausgerichteten Open Classics am Rhein, in Rheinfelden, auf. Er wird wie schon beim Wettbewerb die hochvirtuose Fantasia sull’opera «Poliuto» di Donizetti von Antonio Pasculli, «dem Paganini der Oboe», spielen. Wie geht es weiter? Danach will man Leonid Surkov nicht fragen, weil man inzwischen weiss, dass er für alles offen ist. «Wichtig», sagt er, «ist für mich das, was der Dirigent Herbert Blomstedt einmal gesagt hat: «Ein Künstler muss ein Leben lang ein Suchender sein.»

Open Classics am Rhein, Freitag, 18. August, 19.45 Uhr

www.hochrhein-musikfestival.ch