Klassik Der russische Klassikstar in Seon: Triumph trotz störenden Kirchenglocken Der legendäre russische Geiger Maxim Vengerov eröffnet die Seetal Classics-Saison - ein Coup für die Veranstalter und eine Offenbarung für das Publikum.

Maxim Vengerov und Polina Osetinskaya in der reformierten Kirche Seon. zvg

Kommt der geigende Weltstar Maxim Vengerov nach Seon, herrscht auf dem Vorplatz der reformierten Kirche erstaunlicherweise eine gelassene Freitagabendstimmung. Vengerov und seine Begleiterin, die Pianistin Polina Osetinskaya, verspäten sich, dann fällt auch noch die Klavierlampe aus, doch das Duo nimmt es gelassen und beginnt mit Clara Schumanns drei Romanzen op. 22.

Die erste von dreien spielt der 49-jährige Vengerov einladend, weich und warm, die zweite sehnsuchtsvoll klagend und die dritte singend, ja ruhig. Das Programm ist ein Vorbote auf den Herbst und die drei Romanzen sind ein gelungener Einstieg. Die Temperaturen draussen sind hingegen noch spätsommerlich, ja in der Kirche staut sich die Hitze im Laufe des Abends an. Vengerov bittet darum die Seitentüren zu öffnen, der Durchzug soll Erleichterung schaffen. Als dann später die Kirchenglocken aus dem Nachbardorf zu läuten beginnt, verschiebt Vengerov lachend seinen Einstieg mit dem Kommentar: «Das Läuten geht gegen unseren Rhythmus...».

Hätte jeder Virtuose diese Störungen so gelassen hingenommen? Vengerov agiert jedenfalls souverän, gelassen und charmant. Die Abwesenheit sämtlicher Star-Neurosen und Eitelkeiten sowie eine gewisse Bodenständigkeit scheinen im Virtuosen tief verankert. Nicht jeder auf seinem Niveau hätte nach Seon gepasst. Er hingegen heute schon. Seine Haltung ermöglicht, dass es um das Einzige geht, was zählt: die Musik.

Auf Clara Schumann folgt das Scherzo aus der «F-A-E» Sonate. von Johannes Brahms. Vengerov steigt kraftvoll und packend ein. Hier kann er seine Trümpfe ausspielen: In den schnellen, lauten Passagen spielt er mitreissend und intensiv, in den Stilleren vielschichtig und nuancenreich. Auch Begleiterin Polina Osetinskaya überzeugt mit einer pathetischen Darbietung. Sie scheint Vengerov an manchen Stellen gar die Führung abringen zu wollen. Doch dieser Geiger bleibt standhaft. Gemeinsam schwingen sich das harmonierende Duo in immer höhere Sphären.

Auch die Violinsonate Nummer 3 in a-Moll von Robert Schumann wird ausdrucksstark vorgetragen. Zum Anfang, in den ekstatischen Läufen und farbigen Intervallen, wird die Geige zur herbstlichen Flöte. Im Intermezzo ist sie die Singstimme in einer Art Lied ohne Worte. Zum Schluss ist Vengerov wieder ganz der Stargeiger, spielt die Staccati wild und lebhaft und die Arpeggios spielerisch verführend.

Im zweiten Teil verlässt das Programm die Hochromantik und wendet sich Prokofjew zu. Zuerst werden «Fünf Melodien für Violine und Klavier» op. 35 gespielt, dann die Sonate Nr. 2 op. 94. Ein Werk, das in erster Fassung für Flöte und Klavier geschrieben wurde. Die Geige singt als Nachtigall der dunklen Abendluft zu, die durch die Seitentüren eindringt. Hier kommt Vengerov wieder seine musikantische Bodenständigkeit und Natürlichkeit zugute. Keine synthetische Künstlichkeit vermag die organische Verbindung zu stören, die dieser grosse Musiker mit seiner Geige eingeht.

Nach dem pompösen Schluss ertönt tosender Applaus, sodass vier Zugaben gespielt werden. Zweimal Rachmaninow, nochmals Prokofjew und zum Schluss de Sarasate. Besonders die erste Zugabe, eine «Vocalise» von Rachmaninow, rundet den Abend ab und hinterlässt Vorfreude auf herbstliche Tage.