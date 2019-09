Konzertanter Klappaltar mit Bach, Pärt und Giger Beim zweiten Konzert der jeweils im September stattfindenden Reihe unter der künstlerischen Regie von Bernhard Ruchti war der Chor des Collegium Musicum zu Gast. Bettina Kugler

Paul Giger, Violinist, Klang- und Improvisationskünstler. Bild: Michel Canonica

Konzert Doppelt gerahmt erklang Bachs bekannte und vielgesungene Motette «Jesu meine Freude» am Freitagabend in der Kirche St.Laurenzen – dem zweiten Konzert der jeweils im September stattfindenden Reihe unter der künstlerischen Regie von Bernhard Ruchti. Zu Gast war ein Ostschweizer Vokalensemble: der Chor des Collegium Musicum, seit 2017 geleitet von Eckart Manke. Den einen Rahmen fasste das Collegium selbst zu Beginn und Abschluss des Konzerts – mit Werken des estnischen Komponisten Arvo Pärt.

Sie gaben den ruhigen, mystischen Grundton vor. Denn Klage, wie jene im Psalm 137 «An den Wassern zu Babel sassen wir und weinten», ist bei Pärt eine fliessende Vokalise; wortlos, von Stimme zu Stimme gleitend, umspielt von Dreiklangstönen, Pärt nennt sie «Tintinnabuli».

Seligpreisungen und Improvisationen

Der Trost ist in diesem Ausdruck menschlichen Leidens inbegriffen. Der Chor freilich war dabei kaum weniger gefordert als in den Bachschen Choralstrophen, zwischen wütender Welt und Satans Schlichen. Konzentriert lotste Eckart Manke seine Sänger durch harmonisch komplexe Sätze und bewegte Koloraturen. Um dann in Pärts «Beatitudes» sanft zu predigen, den musikalischen Klappaltar wieder zu schliessen.

Inwendig spann ein mit dem Raum vertrauter Musiker, Komponist und Klangkünstler die Fäden Pärts und Bachs weiter: der Violinist Paul Giger. Zwischen Rascheln, Rauschen, Seufzen und satter Mehrstimmigkeit wie in Bachs Sonaten und Partiten fächert sich sein Klangspektrum auf. So ging er mit dem Material auf Wanderschaft, schärfte das Ohr, brachte die mitlauschende Seele in Resonanz.