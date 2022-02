Malcolm McDowell

Malcolm John Taylor wurde am 13. Juni 1943 in Leeds geboren und wuchs in Liverpool auf. Seine Eltern führten ein Pub, das bankrott ging, weil der Vater, einst bei der Royal Air Force, die Einnahmen versoff. Malcolm ging ins Internat und schliesslich in die Schauspielschule. Da es bereits einen Malcolm Taylor in der Schauspielergewerkschaft gab, nahm er den Mädchennamen seiner Mutter, McDowell, an («das hat mir mein Vater nie verziehen»). Seine erste Filmrolle in Ken Loach’s «Poor Cow» (1967) wurde aus dem Film herausgeschnitten. Der internationale Durchbruch gelang ihm in Stanley Kubrick’s «A Clockwork Orange» (1972). In McDowells langer Karriere finden sich Filme mit Peter O’Toole («Caligula», 1979), von Paul Schrader («Cat People», 1982) und Robert Altman («The Company», 2003), sowie diverse Horrorstreifen («Halloween») und TV-Serien («Gossip Girl»). 1994 bekam er Morddrohungen, weil er als Bösewicht in «Star Trek: Generations» Captain Kirk umbrachte. McDowell lebt in Kalifornien, ist zum dritten Mal verheiratet und hat vier Söhne und eine Tochter. Die Mutter der älteren beiden Kinder ist die Schauspielerin Mary Steenburgen und seine Schwiegertochter ist Lily Collins («Emily in Paris»). (mva)