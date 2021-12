Kino Zum Schurkentreffen mit Spider-Man «Spider-Man: No Way Home» hebt das Geschehen um den von einer Spinne gebissenen Superhelden mit lässigem Blick zurück auf eine Metaebene. Er erweist sich dabei als unverschämt unterhaltsam.

«Spider-Man: No Way Home», der dritte Spider-Man-Film unter Regie von Jon Watts, beginnt da, wo der Vorgänger, «Spider-Man: Far from Home» endete: Im Moment, in dem der sterbende Mysterio Spider-Mans bürgerlichen Namen verrät worauf Peter Parkers erbittertster Feind, der TV-Reporter J. Jonah Jameson, diesen in die ganze Welt hinaus trompetet. Damit ist bei der Familie Parker erst mal ganz schön Feuer im Dach. Der 17-jährige Peter ist auf einen Schlag der berühmteste Mensch der Welt. Er muss nicht nur mit Heerscharen von Fans klarkommen, sondern auch mit denjenigen, die ihn für den Tod von Mysterio verantwortlich machen. Abgesehen davon muss er deswegen auch mit juristischen Konsequenzen rechnen und das stresst ihn. Richtig sauer aber wird Peter, als er merkt, dass seinetwegen auch seine Freundin MJ und seine bester Freund auf der Suche nach einem Studienplatz lauter Absagen erhalten.

In seiner Not klopft er an die Tür seines Avengers-Kumpels Dr. Strange. Er bittet diesen die Geschehnisse der letzten Tage rückgängig zu machen, oder die Menschheit zumindest vergessen zu lassen, dass er Spider-Man ist. Das Drehen am Rad der Zeit ist für Strange allerdings etwas schwieriger als früher. Auch äussert er schwerwiegende Bedenken, betreffend die Auswirkungen auf andere Universe. Schliesslich aber ist es Spider-Man selber, der Strange beim Ausüben seiner Zauberei stört und damit die Pforten zu andern Universen öffnet.

Showdown auf der Freiheitsstatue

Doch das Konzept des Multiversums, heisst es im Film, sei komplex und so tastet sich «Spider-Man: No Way Home» in dieser Richtung nur ein bisschen vor. Einer der prächtigsten Szenen ist ein kurzer Ausflug ins Spiegel-Universum. Ansonsten spielt er weitgehend in New York. Hier tauchen allmählich einige Schurken auf, die Spider-Man früher, bzw. in anderen Filmuniversen, das Leben schwer machten: Electro, Doctor Octopus, Norman Osborn. Sie sind erst etwas verdattert – schliesslich sieht Peter Parker doch etwas anders aus als Spider-Man – finden alsbald dann doch zu ihren Special Gifts und ihrer Fiesigkeit; der finale Kampf auf der Freiheitsstatue ist allerfeinstes Superhelden-Actionkino.

Tom Holland, zum dritten Mal in der Rolle von Peter Parker/Spider-Man, ist besser als je zuvor. Er spielt intensiv und mit einer Innerlichkeit, die den Zwiespalt, in den seine Figur zwischen ihrer moralischen Verpflichtung und ihrem wachsenden Zorn gerät, glaubhaft werden lässt. Auch stimmt die Chemie zwischen Holland und Zendaya, die ebenfalls zum dritten Mal Spider-Mans Freundin spielt; die beiden sind auf dem besten Weg, dem bisher charmantesten Spider-Man-Paar, Kirsten Dunst und Tobey Maguire, den Rang abzulaufen.

Kurzweilig, spannend und unverhofft witzig

Abgesehen davon ist «Spider-Man: No Way Home» mit Marisa Tomei, Benedict Cumberbatch, Alfred Molino, Willem Dafoe, Jamie Foxx gross besetzt und selbstverständlich bildprächtig inszeniert. Er ist trotz einer Länge von 148 Minuten aber auch sehr kurzweilig und spannend und bei aller Ernsthaftigkeit unverhofft witzig. Er hat viel Herz, ist ein bisschen so etwas wie eine im Nachhinein erzählte Coming-of-Age Story eines sympathischen und sehr humanen Superhelden. Das, was «Spider-Man: No Way Home» tatsächlich aber auszeichnet und ihn vielleicht zum Kultfilm werden lässt, ist das, worüber man als Presse inständig gebeten wurde, sich nicht auszulassen. Es sind sensationelle Szenen, in denen sich dieser Film mit Blick auf die eigene Vergangenheit auf eine Metaebene erhebt, die ahnen lässt, auf welch schwindelerregende Zukunft sich die Spider-Man-Story hinbewegen könnte.

Jetzt in den Kinos.