Kino «El Agua» ist ein geheimnisvoller Film über patriarchale Mythen In ihrem komplexen Spielfilmdebüt widmet sich die spanische Regisseurin Elena López Riera den Fluten in Spanien – und der Frage, was diese mit männlicher Unterdrückung zu tun haben.

Die Ruhe der Liebenden vor dem Sturm. Bild: Cineworx GmbH

In einem Nest in der südspanischen Provinz Alicante ist die Welt zu Ende. Hier erstickt man entweder in der Sommergluthitze oder man langweilt sich zu Tode im Kreis von jungen Menschen, die tanzen, träge abhängen, die Gläser klingen lassen und sich gegenseitig ärgern. Die Frauen albern offen über Sex, während die Männer vulgäre Streitigkeiten darüber vom Zaun brechen. Manche denken darüber nach, dieser traditionsverhafteten Tristesse zu entfliehen, so wie Ana.

Die Teenagerin stammt aus einer Familie, von der die Männer sagen, sie sei verflucht. Stolz zeigt sie ihr Skorpionstattoo, raucht Zigaretten, als gäbe es ohnehin kein Morgen mehr. Aber da ist noch José, der angeblich lange im Ausland gearbeitet hat und in den sich Ana verliebt. Zum ungünstigsten Zeitpunkt, denn der Sommersturm der Gefühle wird von einem echten Sturm am Horizont verdängt. Die Nachbarorte sind bereits überflutet worden.

Der Fluss holt sich die Frauen mit Gewalt

Das Wasser ist das verbindende und trennende, das ersehnte und das verschlingende Element in «El Agua», dem Spielfilmdebüt der spanischen Regisseurin Elena López Riera, die heute in Genf lebt. Ihre alte Heimatstadt Orihuela liegt in einer der trockensten Gegenden von Spanien. Doch wenn es hier regnet, dann richtig bis zur Überschwemmung. Diese reale, geografische Gegebenheit verbindet Riera mit Bruchstücken eines Mythos, den die Bewohner über den Strom verbreiten.

Der Fluss war einst in eine junge, schöne Frau verliebt. Weil er sie nicht haben konnte, riss er sie in seine Fluten zu sich. Deshalb stinken die Wasser nach Tod. Diese Legende erzählen die Mütter und Grossmütter des Dorfes, fast alle von Laien aus der Gegend verkörpert, in dokumentarischen Interviewpassagen. Die Frauen berichten Ana auch von ihren eigenen früheren Liebesbeziehungen und deren banal-tragischen Enden, wenn die schönen Hände der Männer ihre Kraft behalten, aber ihren Zauber verloren haben: «Die erste Liebe macht einen kaputt.»

Mystische Überhöhung des Patriarchats

Die Schweizer Produktion (zusammen mit Frankreich und Spanien) lief letztes Jahr unter anderem in Cannes und am Zurich Film Festival im Fokus Wettbewerb. Zweifach war der Film dieses Jahr für den Schweizer Filmpreis nominiert, ging am Ende jedoch leer aus. Vielleicht, weil die Mischung aus dokumentarischer Präzision und mythischer Überhöhung des Patriarchats wenig massentauglich ist.

Manchmal läuft «El Agua» mit seiner Unbestimmtheit und den verschiedenen Ebenen etwas ins Ungewiss-Vage. Doch den Bildern voller unterschwelliger Geheimnisse wohnt eine Suggestionskraft inne, die etwas länger anhält als ein Sommersturm.