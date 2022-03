«Jung & Alt»-Kolumne Diese Color-Coolness hat kein Luzerner drauf In der «Jung & Alt»-Kolumne schreibt unser Autor Ludwig Hasler, 77, alternierend mit Samantha Zaugg, Journalistin, 27. Diese Woche schreibt Hasler über die Attraktivität von Anderssein. Ludwig Hasler Drucken Teilen

Liebe Samantha

Das «Konzept der Klitoris»? Und ob ich das hören will. Wird ja höchste Zeit. Dass die Klitoris so ihre Geheimnisse hat, ist mir nicht entgangen. Dass sie nun gar mit einem Konzept aufwartet, davon musst du mir erzählen.

Bis dahin dreh ich noch eine Zwischenrunde zum Aufregerthema Sprache & Diskriminierung. Mein Vergleich «Ich bin ein Tiroler» war ein Scherz, klar, total senil bin ich noch nicht. War er auch albern? Er spitzt ironisch zu, was du vertrittst, jedenfalls deine Galionsfigur Judith Butler, amerikanische Prophetin der Zeitgeistreligion, Evangelium: Geschlechter sind «gesellschaftliche Konstruktionen», also sozial aufgepfropfte Erfindungen; wer sich darin eingeengt fühlt, also «diskriminiert», befreit sich daraus, verwandelt sich in seine «eigentliche» Bestimmung, schliesslich leben wir selbstbestimmt, nur das Ich selbst kennt seine wahre Identität usw.

So werden Vorgaben, die mich irgendwie ausbremsen, zur Disposition gestellt. Darum mein Gedankenspiel: Empfände ich es als Zumutung, ein Leben lang als Luzerner herumzulaufen, könnte ich sagen: «Ich bin ein Tiroler». Nichts als logisch, finde ich, im Sinne deiner sprachlichen «Selbstermächtigung». Motto: Meine Seele ist hoffentlich mächtiger als mein Körper. Oder etwa nicht?

Dein Einwand sticht trotzdem. Ein frustrierter Luzerner ist noch kein diskriminierter Dunkelhäutiger. Seh ich auch so. Habe auch null Problem mit Vokabeln wie «Person of Color». Selbstbezeichnung – statt sprachlicher Fremdbestimmung. Prima. Was sich gegen solche Sprachregelungen einwenden lässt, weisst du selbst: Sie verstärken die Unterschiede, die sie kritisieren. Betonen das Anderssein noch strikter. Sortieren uns Menschen erst recht nach Hautfarbe und sexueller Neigung. Betrachten uns in unserer biologischen Art – nicht in unserer Eigenart, unserem Können, unserem Humor.

Übrigens. Ist denn Anderssein nicht längst attraktiv? Schau mal auf die Werbung, auf Mode, Sport, TV-Moderation, Kunst: überall Persons of Color, sieht cool aus, ist auch cool, eine Kraft, eine Eleganz, ein Glamour, wie kein Luzerner sie hinkriegt, wohl auch kein Tiroler. Hier überholt Realität bereits die sprachlichen Korrektheitsbemühungen. Color ist attraktiv, Queer interessant.

Diskriminierung passiert anderswo. Real. Bei schikaniertem Hilfspersonal. Bei Wanderarbeitern. Bei misshandelten Frauen usw. Die verkehren halt nicht auf dem Uni-Campus. Sind mässig attraktiv, oft hetero, blass, müde. Auf sie wirkt der akademische Diskurs, falls sie überhaupt von ihm hören, total surreal. Als selbstgefälliges Kolorieren der Realität.

Nun warte ich gespannt aufs Konzept der Klitoris. Ich hoffe schwer, es liegt gegen sie nichts vor.

Ludwig