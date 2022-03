Jubiläum Bei Pro Helvetia abgeblitzt. Trotzdem feiert das Magazin «Jazz 'n'more» seinen 25. Geburtstag Das Schweizer Jazzmagazin ist die wichtigste Plattform für den Schweizer Jazz. Ermöglicht hat das Peewee Windmüller (66), der mit grossem Einsatz die Fäden zieht. Eine unglaubliche Erfolgsgeschichte.

Peewee und Theres Windmüller: Mr und Mrs «JAZZ 'N'MORE»

«Mit Jazz hatte ich gar nichts am Hut», sagt Peewee Windmüller. Er wechselte damals sogar den Sender, wenn Jazz erklang. Deshalb musste er erst mal laut lachen, als ihm der Zürcher Werber und Jazzpianist Robi Weber vor 25 Jahren anbot, beim Magazin «JAZZ» mitzumachen. Die beiden arbeiteten damals für Nike zusammen und Weber war Gründungsmitglied des 1996 gegründeten Schweizer Jazzmagazins.

Der in St. Gallen geborene Windmüller war ein begehrter Modefotograf. Seine Kunden waren die angesagtesten Modemagazine wie Vogue und Harper’s Bazaar sowie Giorgio Armani und Nike. «Ich verdiente sehr gut, lebte in Saus und Braus, wohnte in den besten Hotels umgeben von den schönsten Frauen, hatte einen Pilotenschein und in den Ferien war Island-Hopping mit einem Privatflugzeug auf den Bahamas angesagt», erzählt er. Doch nach siebzehn Jahren hatte er die ständige Reiserei, das Leben aus dem Koffer satt. Die Liebe zu seiner Frau Theres, mit der er seit 40 Jahren zusammen ist, liess ihn schliesslich sesshaft werden.

Ellery Eskelin am Willisau Jazz Festival 2011, fotografiert von Peewee Windmüller. Windmüller

Von 437 zu 2800 Abos

Ein Konzert in der Zürcher Widder Bar mit dem Pianisten Thierry Lang, dem Bassisten Isla Eckinger, dem Saxofonisten George Robert, dem Schlagzeuger Peter Schmidlin sowie dem Stargast Clark Terry an der Trompete hat ihn zum Jazz bekehrt. Er begann mit der Jazzfotografie, stieg bei «JAZZ» ein und setzte mit seiner Frau Theres den grafischen Relaunch des Hefts um. Nach einer Phase mit vielen Irrungen und Wirrungen übernahmen die Windmüllers vor zwanzig Jahren das Magazin ganz. «Ich bin da einfach reingerutscht», sagt Windmüller.

Wichtig in dieser Startphase war der Jazz-Vibrafonist Kurt Weill, der ihn als eine Art Mentor in die Jazzszene einführte. Windmüller war gleichzeitig überzeugt, dass nur eine stilistische Öffnung zum Blues das Heft auf eine breitere, solide Basis stellen konnte. Die Namensänderung auf «JAZZ’N’MORE» mit einem mehrseitigen «Blues & Roots»-Teil unter der Leitung des Bluesgitarristen Cla Nett war die logische Folge.

Als die Windmüllers übernahmen, hatte das Heft 437 Abos. Bei einer Auflage von 5000 sind es heute 2800 verkaufte Exemplare. Peewee Windmüller ist ein Netzwerker, ist an allen Festivals und unzähligen Konzerten anzutreffen. Überall knüpft er Kontakte – zu Labels, Veranstaltern, Musikerinnen und Musikern sowie potenziellen Inserenten. Windmüller ist stolz darauf, dass «JAZZ’N’MORE» in den letzten Jahren vor allem in Deutschland zugelegt hat, zu den führenden Jazzmagazin im deutschsprachigen Raum gehört und auch international einen hervorragenden Ruf geniesst. «Wir haben Abonnenten in Hongkong, Rio de Janeiro, Mexiko und den USA, da zählt sogar die renommierte Public Library of New York dazu», sagt er.

Für den Schweizer Jazz von existenzieller Bedeutung

Aber vor allem für die Schweizer Jazzszene ist das Magazin von herausragender, ja existenzieller Bedeutung. Nicht zuletzt deshalb, weil in den Schweizer Redaktionen immer weniger Jazz-Knowhow vorhanden ist. In der Promotions- und Vermarktungskette des Schweizer Jazz nimmt das Magazin jedenfalls eine ganz zentrale Rolle ein. Gemäss Windmüller sind einige Schweizer Musiker und Musikerinnen bei renommierten Labels wie ECM oder ACT untergekommen. «JAZZ'N'MORE» ist für den Schweizer Musikerinnen und Musiker die Plattform, um international Aufmerksamkeit zu erlangen. So haben deutsche Labels wie Enja, Neuklang oder Traumton Schweizer Musiker wie Florian Favre oder das Fischermann’s Orchestra entdeckt und aufgenommen.

Rund 150000 Rezensionen, über 2500 Artikel und Storys wurden in «JAZZ’N’MORE» in den letzten 25 Jahren veröffentlicht. «Ich hätte mir vor zwanzig Jahren nicht träumen lassen, dass wir so lange durchhalten und solange Spass und Freude daran haben», sagt Windmüller. Denn finanziell bewegen sich die Windmüllers von Ausgabe zu Ausgabe auf einer ewigen Gratwanderung. Das Magazin erhält einen Zustupf der Fachstelle Kultur des Kantons Zürich, aber bei Pro Helvetia ist «JAZZ’N’MORE» immer wieder abgeblitzt. «Pro Helvetia hat mich immer nur ausgelacht». Angesichts der Bedeutung von «JAZZ’N’MORE» für die Schweizer Jazzszene kann diese ablehnende Haltung nur als peinlich und unwürdig bezeichnet werden.

Gesucht ist eine Nachfolgelösung

Windmüller ist der Mr. JAZZ’N’MORE. Doch er betont, dass es ohne sein Team nicht gehen würde: Die sechsköpfige Fachredaktion um Chefredaktor Christof Thurnherr, dazu kommen Marco Piazzalonga für den Blues, Thomas Meyer für die Neue Musik und Theres Windmüller gestaltet seit mehr als 20 Jahren das Magazin. «Mein Wissen über Jazz und Blues ist relativ beschränkt und ich bin vor allem die Schaltstelle, über die alles läuft», sagt Windmüller «ich bin dafür da, das Magazin am Leben zu erhalten und etwas für den Jazz zu tun».

Peewee Windmüller ist trotz einigen gesundheitlichen Rückschlägen noch voll motiviert. Doch er weiss: «Irgendwann mag ich nicht mehr». In den nächsten fünf Jahren möchte er deshalb eine Nachfolgelösung haben und hält Ausschau für einen potenziellen Nachfolger. Alles für den Schweizer Jazz.