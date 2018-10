Jessica Gismondi bei «Ninja Warrior»: «Ich trainierte Griffkraft, Sprungkraft und Beweglichkeit «Ninja Warrior» kommt jetzt in die Schweiz. Auch Kandidaten aus unserer Region versuchen sich auf dem Parcours. Etwa die Luzerner Personal-Trainerin Jessica Gismondi.

Personal-Trainerin Jessica Gismondi tritt bei «Ninja Warrior Switzerland» an. Genauso wie der Sportcoach Kevin Waller, ebenfalls aus Luzern. (Bild: PD)

«Ninja Warrior» kommt aus Japan, war aber schon in vielen Ländern zu sehen, darunter auch Deutschland. In der Sendung gilt für sportliche Teilnehmer, durch einen brutalen Parcours zu rennen, zu hangeln, zu klettern. Oft endet es mit dem spektakulären Absturz. In der Schweizer Version zu sehen sind auch eine ganze Reihe von Zentralschweizer Kandidaten. Darunter die Luzernerin Jessica Gismondi (25), Personal-Trainerin, Fachfrau für Onlinemarketing und Influencerin mit rund 40 000 Followern.

Der Dreh, der bereits im August stattgefunden hat, sei herausfordernd gewesen, erzählt sie: «Wir mussten ohne Übungslauf direkt auf den Parcours.» Man habe aber vorgängig ungefähr gewusst, wie die Hindernisse aussehen würden. «Daher hatte ich primär Griffkraft, Sprungkraft und Beweglichkeit trainiert.» Interessant: Männer und Frauen treten in dieser Show ohne Geschlechterkategorien gegeneinander an. Können die Frauen dank oft leichterem Gewicht mithalten? «Man hat schon gemerkt, dass die Männer physisch etwas im Vorteil waren», sagt Jessica Gismondi. Wie weit sie selber gekommen ist, darf sie natürlich noch nicht verraten. (are)



«Ninja Warrior Switzerland» Ab 16. Oktober, dienstags, 20.15 Uhr, TV24. Jessica Gismondi ist in der Sendung vom 6. 11. zu sehen.