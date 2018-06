Jazz-Sensation des Jahres: Verschollene Aufnahmen von John Coltrane aufgetaucht Verloren geglaubte Studioaufnahmen des grossen Saxofonisten und Erneuerers John Coltrane sind überraschend aufgetaucht. Am 29. Juni werden sie öffentlich gemacht. Stefan Künzli

John Coltrane (links) mit Duke Ellington, aufgenommen in Zürich am 16. Juli 1967. (Bild: KEY)

John Coltrane war schon damals ein Superstar, eine Leitfigur und Lichtgestalt des Jazz. Der grosse Saxofonist suchte nach neuen Ausdrucksmitteln und beschritt zwischen 1962 und 1965 mit seinem Classic Quartet und den Musikern McCoy Tyner (Klavier), Jimmy Garrison (Bass) und Elvin Jones (Schlagzeug) Neuland. In einer Reihe von Alben auf dem Label Impulse! prägte das Quartett in dieser Zeit die Entwicklung vom traditionellen zum freien Jazz.

Für den Jazz ist das nun gefundene Album von Coltrane, als wäre ein verloren geglaubtes Album der Beatles wieder aufgetaucht. Bei den Aufnahmen handelt es sich nicht um irgendwelche obskuren, minderwertigen Stücke, sondern um erstklassige Aufnahmen für ein komplettes Album aus den legendären Rudy-van-Gelder-Studios in New Jersey, wo unzählige wegweisende Alben der Jazzgeschichte entstanden sind.

Unveröffentlichte Aufnahmen vom März 1963

Die Aufnahmen stammen vom März 1963, wurden aber nicht veröffentlicht. Bei einer Aktion zur Reduktion der Lagerbestände beim Label Impulse! in den 70er-Jahren sollen die Master Tapes sogar zerstört worden sein. Doch Coltrane besass eine Kopie der Aufnahmen, die er bei seiner damaligen Frau Naima aufbewahrte.

Als sich das Paar bald dar­auf trennte, gingen die Aufnahmen vergessen, blieben aber im Nachlass von Naimas Familie. Jetzt, 55 Jahre danach, sind sie wieder aufgetaucht und werden am 29. Juni der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Welche Bedeutung haben die Aufnahmen für das Werk von Coltrane und die Jazzgeschichte? Es sei, wie wenn man einen neuen Raum in einer grossen Pyramide finden würde, sagt Sonny Rollins, der andere grosse, noch lebende Saxofonist jener Zeit.

«My favorite Things»: Einer seiner grössten Hits

Treffend ist der Titel «Both Directions at Once», denn Coltrane bewegte sich 1963 tatsächlich in mehrere Richtungen. Er veröffentlichte die Alben mit Duke Ellington, dem Sänger Johnny Hartman sowie «Ballads». Drei wunderschön lyrisch-melodische, aber vergleichsweise traditionelle Alben.

Coltrane erkundete neue Wege

Doch 1963 war, anders als man bisher vermuten konnte, keine Phase des Stillstands oder der künstlerischen Stagnation. Coltrane befand sich auch keineswegs in einer Schaffenskrise. Vielmehr kontrastierten die eher rückwärtsgewandten, veröffentlichten Alben der ersten Jahreshälfte mit den ungestümen, radikalen Auftritten jener Zeit. Im Live-Kontext experimentierte und erkundete Coltrane neue Wege, verwirrte und verstörte nicht nur einen Teil des Publikums, sondern auch namhafte Kritiker.

Als das Quartett am 6. März 1963 für die Aufnahmen zu «Both Directions at Once» ins Studio ging, befand es sich in einem zweiwöchigen Engagement im New Yorker «Birdland». Gleichzeitig bereiteten sich die vier auf die Aufnahmen mit dem Sänger Johnny Hartman vor, die nur einen Tag nach den verschollenen Aufnahmen anstanden. Coltrane befand sich 1963 an einem entscheidenden Punkt seiner Karriere, einem Scheideweg. Wie wenn er noch einmal Luft holen würde, um einen Gang höher zu schalten. Wie wenn er sich über seinen Weg nochmals versichern wollte, bevor er vollends zu neuen Ufern aufbrach. «Both Directions at Once», das verschollen geglaubte Werk von Coltrane, ist vor diesem Hintergrund zu sehen. Der Erneuerer schaute in diesem Jahr gleichzeitig in die Vergangenheit und in die Zukunft. «Both Directions at Once» steht für den sanften Aufbruch.

Keine Aufnahmen für den breiten Geschmack

Doch weshalb wurde das Album nicht veröffentlicht? An der Qualität, das wissen wir jetzt, kann es nicht gelegen haben. Entscheidend waren wohl kommerzielle Überlegungen des Labels. Bevor er 1962 zum kleinen Label Impulse! stiess, landete Coltrane mit «My Favorite Things» einen kommerziellen Erfolg, einen Radio-Hit, der ihn bei einem breiten Publikum bekannt machte und seinen Status als Superstar des Jazz untermauerte. Impulse! war unter Druck und wollte mit einer Reihe von Alben auch den breiten Musikgeschmack bedienen. Da passten die Aufnahmen vom 6. März nicht hinein. Die Aufnahmen wurden eingelagert und gingen vergessen.

Mit der Veröffentlichung von «Two Directions at Once» wird jetzt, 55 Jahre danach, eine wichtige Lücke im Werk des Meisters auf dem Weg in neue Sphären geschlossen. Das Bild von John Coltrane wird vervollständigt, die Pyramide zu Ende gebaut.