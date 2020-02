Ins Kino mit Caroline und Marco Ubieto: Die St.Galler Eltern einer behinderten Tochter erkennen ihre eigene Situation im Film «Wer sind wir?» wieder

Fünf Prozent der Kinder in der Schweiz leben mit einer Behinderung

In der Schweiz lebten 2017 rund 54'000 Kinder mit einer Behinderung, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Jedes fünfte dieser Kinder war in seiner Fähigkeit beeinträchtigt, so zu leben wie andere gleichaltrige Kinder.