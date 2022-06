Art Basel Im Kunst-Dschungel tummeln sich lustige Tiere Die Kunst an der Messe wuchert in alle Richtungen, aber die Art Basel ist mehr Park als Urwald. Woran liegt das?

5 Bilder 5 Bilder Die Tiere nebenan an der Liste sind weniger friedlich gestimmt (Video von Vijay Masharani, Mourning In Advance, 2021–22 ). Der Octopus-Brunnen aus Murano-Glas von Laure Prouvoste, bei Carlier Gebauer. Der tote Baum «Tree» von Ai Weiwei, 2016. In der Galerie Neugerimschneider. Jac Leirner. Plastiksäcke als Kunst, bei Ester Schippers. Zilla Leutenegger. Drei Büsi, 2020/21, bei Peter Kilchmann.

Im Rundhof der Messe Basel wachsen für einmal Bäume. Nicht eingepflanzt, sondern mit eingepackten Wurzeln aufgesetzt. Um ihren Schatten ist das Publikum schon am Morgen beim traditionellen Champagner-Frühstück froh– auch wenn er nicht für alle reicht. Aber wer will sich jetzt tiefsinnige Gedanken über Sonnen- und Schattenseiten des Lebens machen? Zu erwartungsvoll ist die Stimmung der Galeristinnen, Sammler und Agentinnen.

Um 11 Uhr geht sie los, die Kunstsafari. Rein ins Erdgeschoss zu den grossen, klassischen Anbietern. «Kunst in Museumsqualität» ist ein Schlagwort der Art Basel, das man hier glatt unterschreibt. Bacon- und Giacometti-Por­träts schauen sich bei der Galerie Acquavella an, Landau wirbt wie immer mit einer Batterie Picassos… Aber die Klassiker werden jedes Jahr jünger, denn die grossen Urtiere sind kaum mehr auf der freien Wildbahn des Marktes anzutreffen, sondern in Sammlungen und Museen domestiziert. ­Exemplarisch zeigt sich das bei der Galerie Annely Juda, einst Garantin für russische Avantgarde. «Die Hundertjährigen sind selten geworden», sagt David Juda und verkauft nun junge Klassiker wie David Hockney und Videpionier Nam June Paik. Laut den Market-Reports verspricht sowieso die Kunst der letzten Jahrzehnte – im Fachjargon: Post-War und Contemporary – die beste Rendite.

Digitales ist hier und jetzt kein Thema, allenfalls Hilfsmittel

Das gilt beispielsweise für Louise Bourgeois. Doch ungerührt ob des Wertes (falls sie wirklich verkäuflich ist) und des Sujets steht die Menge bei Hauser und Wirth angeregt plaudernd unter einer ihren Riesenspinnen. Bei den Ständen der Global Players ist die Menschendichte so gross, dass man um die Kunstwerke generell fürchtet. Bei Pace steht gar permanent eine Securitas-Frau, um eine glänzende kleine Kugel von Jeff Koons vor Fingerabdrücken und Wertverlust zu bewahren. Das würde bei Angeboten im Internet nicht passieren. Doch Digitales ist hier und jetzt kein Thema, allenfalls Hilfsmittel. Wer erwartet hat, dass sich die NFTs, die rein digitalen Kunstwerke, wie Neophyten vom Internet in die Art Basel einschleichen, sieht sich getäuscht. An die Messe geht man real und will Analoges. Danach habe man wieder Zeit für NFTs, so der Tenor in den Galerien.

Sofas für Diskussionen haben in den Kojen heute keinen Platz mehr – und Blumensträusse sind rar geworden. Bei Bärbel Grässlin dialogisiert aber ein Bouquet mit einem farbenfrohen Punktebild von Günther Förg, sodass es optisch zur Blumenwiese wird.

Es rankt und blüht, es kreucht und fleucht

Doch die sieht man nicht nur hier. Es rankt und blüht, es kriecht und schwimmt rundum. Auf vielen der vielen Gemälde breiten sich grüne Landschaften oder Wasserwelten aus, und selbst die grosse Abstraktion von Joan Mitchell bei Pace heisst «Bergerie» (Schafweide). Die meist freudige, tierisch-blumige Kunst passt zur munteren Nach-Corona-Stimmung wie zu den Besucherinnen mit Blümchenkleidern (à la Queen Elizabeth) oder bunt bedruckten Seidenzügen (à la Pyjama).

Selbst im oberen Stock, bei den trendigeren Galerien, treibt es die Kunst mit Fauna und Flora. Bei König darf ein Pudel Karussell fahren und bei Petzel steht ein Riesenfisch aus Keramik und mit gelb-roten Ketten um den Hals. Lacht er fröhlich oder japst er im heissen Basler Sommer nach Luft?

Keramik scheint sowieso grad wieder in zu sein. Bei Friedmann steht ein Elefant in Blau und Pink, andernorts hüpfen Frösche, Affen und Pfauen, und selbst der Grabkranz mit üppigen Keramikblüten von Alex Da Corte bei Sadie Coles macht einen nicht schaudern. Vielleicht weil der Springbrunnen von Laure Prouvost mit dem hellblauen Glasoctopus bei Carlier/Gebauer uns längst in die Stimmung von «Schöner Wohnen – beste Dekorationen» katapultiert hat. Doch Tierchen gibt es nicht nur von Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt: Aus der Schweiz erstaunen uns Zilla Leutenegger mit drei Büsi aus Holz (bei Peter Kilchmann) und Mai-Thu Perret mit hübschen Glasvögeln (bei Pia Francesca).

Hübsch ist in der Kunst ein Schimpfwort, etwa gleich schlimm wie harmlos. Doch beide Eindrücke haben sich bei diesem Rundgang festgesetzt. Im Auge wie im Hirn. Der fünf Meter hohe Baum, ein echter, verdorrter, von Ai Weiwei bei Neugerriemschneider und auch jener mit den immergrünen Filzblättchen von Lara Favaretto bei der Galerie Franco Noero sind Mahnstücke gegen unsere Umweltzerstörung. Aber gegen die gute Laune und die Kaufstimmung an dieser Art Basel sind sie auf verlorenem Posten. Auch die Geste von Jac Leirner, der Plastiksäcke sammelt und sie in Serie an die Wand der Galerie von Esther Schippers pinnt, wirkt umweltbewusst, aber nicht provokativ.