Im Kino Vom Rächer am Bösen zum Detektiv in einer Mordserie: Lohnt sich der neue «Batman»? Neuerdings folgt Batman der rätselhaften Spur eines Serienmörders. Wird der Comic-Held zum Ermittler wie einst Brad Pitt in «Seven»?

Catwoman (gespielt von Zoë Kravitz, der Tochter des Musikers Lenny Kravitz) hilft Batman (Robert Pattinson). Bild: Warner Bros.

Die Batman-Filme sind keine eigentlichen Superhelden-Filme. Düsterer sind sie, mit dem Hang dazu, eine Erklärung zu bieten, warum aus Bruce Wayne Batman wurde oder – am bekanntesten umgesetzt beim von Heath Ledger gespielten Joker 2008 – wie sich Verlierer zu Bösewichten entwickeln.

Mit «The Batman», der diese Woche im Kino startet, ergänzt Regisseur Matt Reeves die Batman-Reihe um mindestens zwei Elemente. Reeves erster Batman-Film folgt über weite Strecken einem Serienmörder in Batmans Heimatstadt Gotham. Die Art und Weise, wie der Killer mordet und seinen Verfolgern eine Spur legt, erinnert stark an den Kultfilm «Seven» von 1995, in dem der Täter die sieben Todsünden mit grausamen Morden sühnt und seinen von Brad Pitt und Morgan Freeman gespielten Verfolgern Rätsel aufgibt.

Hinzu kommen Elemente aus dem Horrorfilm. Die angedeuteten Folterszenen bei den Mordopfer wirken in ihrer Grausamkeit und Obszönität stark der «Saw»-Reihe entlehnt.

Batman ist nun eher der Ermittler statt der Rächer

Der neue Batman-Regisseur begnügte sich also nicht damit, das Batman-Imperium zu verwalten. Unter «The Batman» setzt er seine klare Handschrift. Aber worum geht es überhaupt?

Ein abgekämpft wirkender Batman, respektive dessen Alter­ego, der Milliardärssohn Bruce Wayne (erstmals gespielt von Robert Pattinson), nimmt uns mit in die Stadt Gotham. Wieder einmal regnet es (und es wird während der geschlagenen drei Stunden, die der Film dauert, nicht aufhören zu regnen). Gut getarnt im wilden Treiben an Halloween sehen wir Bösewichte bei ihren Verbrechen. Batman hat viel zu viel zu tun, es bräuchte ihn, den Rächer am Bösen, an allen Ecken und Enden der Stadt.

Robert Pattinson erstmals als Superheld mit den Fledermaus-Öhrchen. Trailer zu «The Batman». Quelle: Warner Bros./Youtube

Am selben Abend wird Gothams Bürgermeister in seiner Wohnung ermordet. Es ist das erste Opfer in einer ganzen Serie von Morden an Mitgliedern der Polit-Elite Gothams. Seinen Opfern klebt der Täter Duct Tape über das Gesicht und schreibt darauf: «No more lies», keine Lügen mehr. Gemeinsam mit dem Polizisten seines Vertrauens Jim (Jeffrey Wright) und Selina (gespielt von Zoë Kravitz) in der Figur von Catwoman folgt Batman der rätselhaften Spur des Täters, einem bekannten Widersacher aus dem Batman-Comic-Universum, dem Riddler (Rätselsteller). Dabei kommt es zu einem Wiedersehen mit anderen altbekannten Gegenspielern, etwa dem Penguin (einem Mafioso, kaum wiederzuerkennen und gespielt von Colin Farrell). Mit ihm liefert sich unser Hauptprotagonist mit den Fledermausöhrchen die vielleicht spektakulärste Verfolgungsjagd im Batmobil überhaupt.

Wir ahnen es, ganz im Sinne von «Seven» dienen Riddler die Morde vor allem dazu, den Verfolgern einen Weg zu seinem wahren Plan zu weisen. Die Ermittler fallen auf ihn herein und es droht die grosse Katastrophe.

Leider schneidet «The Batman» gleich so viele Themen an, dass einem nach dem Film der Schädel brummt. Die korrupten Eliten, das Verbrechen und die Polizei stecken alle unter einer Decke, der Umgang mit sozial Schwächeren ist einer der Hauptantriebe des Riddlers, mit dem Bruce Wayne alias Batman mehr gemeinsam hat als ihm lieb ist. Und mit Hilfe von Social Media lassen sich die Verlierer der Gesellschaft mobilisieren, sodass bis hin zu einem blutigen Putsch an der Spitze der Stadt alles möglich ist.

Überladen mit Themen, die Hauptfigur bleibt unscharf

Das ist insgesamt zu dick aufgetragen, wobei die Pathologisierung des Bösewichts Riddler eigentlich interessant ist. Allerdings bleibt dabei die Figur Batmans auf der Strecke. Robert Pattinson gibt den vielleicht unglücklichsten und gebrochensten aller Batman-Darsteller ab. Er, der als Rächer der Hoffnungsträger der Menschen Gothams ist, hat selbst alle Hoffnung verloren. Dieser Batman wirkt kraftlos. Und mit dem irren Riddler und seinen Gefolgsleuten tauchen plötzlich neue Rächer auf.

Ihr Auftauchen schwächt Batmans Reputation, da er, der Milliardärserbe, ja selbst nicht aus den Reihen der Schwachen gestiegen ist, sondern sich mit einem prall gefüllten Portemonnaie und einem warmen Zuhause ermächtigte für den Kampf gegen das Böse. Dieser Batman hätte mehr Tiefenpsychologie verdient. Und drei Stunden Spieldauer würden dafür durchaus Möglichkeiten bieten.

In den USA löst «The Batman» Begeisterungsstürme unter Filmkritikern aus. Für einen Kinobesuch ist «Batman» ganz okay, die Figur bleibt trotz der relativ neuen Zeichnung aber allzu schemenhaft. Wem angesichts des Kriegs in der Ukraine ohnehin nicht nach Action, Düsternis und Explosionen ist, verpasst also wenig.