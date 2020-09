Interview «Ich will den Opfern eine Stimme geben»: Carolina Astudillo Muñoz dreht einen Dokumentarfilm über den St.Galler Komponisten Alfons Zwicker

Die chilenische Regisseurin hat die Diktatur unter Augusto Pinochet miterlebt. In ihrem filmischen Essay geht es um Opfer verschiedener Diktaturen und darum, wie Zwicker sich mit ihnen in seiner Musik auseinandergesetzt hat.

Die 44-jährige Regisseurin Carolina Astudillo Muñoz.

1975 in Chile geboren, hat Carolina Astudillo Muñoz die Diktatur unter Augusto Pinochet während 15 Jahren miterlebt. In ihren essayistischen Dokumentarfilmen geht es oft um Opfer verschiedener Diktaturen, denen sie darin eine Stimme verleiht. Nun arbeitet die Regisseurin an einem filmischen Essay über den St. Galler Komponisten Alfons Zwicker. Dieser hat in verschiedenen Werken ebenfalls die chilenische Diktatur sowie Opfer des argentinischen und uruguayischen Regimes zum Thema gemacht. Sein Werk will Carolina Astudillo in ihrem Film «La Memoria del Sonido» würdigen und mit realen Begebenheiten verweben.

Frau Astudillo, Sie leben in Barcelona. Wie sind Sie auf den St. Galler Komponisten aufmerksam geworden?

Am Pantalla Latina Filmfestival in St. Gallen wurde 2014 mein Werk «Lo Indecible» gezeigt und ausgezeichnet. Damals erzählte mir jemand von Alfons Karl Zwickers Werk. Ich nahm Kontakt mit ihm auf und schaute mir 2016 Zwickers Installation «Torturada» in der Ausstellung «Kunstgeschichten» an. Ich war fasziniert von seiner Arbeit und wusste, dass ich einen Film darüber und über die Opfer-Täter-Thematik drehen wollte. Obwohl ich lieber von «Widerstandskämpfern» spreche, da das Wort «Opfer» von einem passiven Subjekt spricht und den Kämpfer, der sein Leben für ein Ideal riskiert hat, in den Hintergrund drängt.

Der Komponist Alfons Karl Zwicker.

Luca Linder

Was fasziniert Sie an Alfons Zwickers Arbeit?

Neben seinen brillanten musikalischen Kompositionen beeindruckt mich auch die Tatsache, dass er sich mit den Geschichten von Menschen beschäftigt, die in verschiedenen Teilen der Welt verfolgt wurden. Während seiner Arbeit an der Oper «Der Tod und das Mädchen», in der es um das Wiedersehen eines Opfers mit seinem Folterer geht, hat er auch über andere Menschen recherchiert, die in Südamerika verfolgt wurden. Er hat Werke über den Argentinier Rubén Gallucci und den Uruguayaner Mauricio Rosencof komponiert. Und auch sein Werk über die jüdische Schriftstellerin Nelly Sachs fasziniert mich. Die Täter-Opfer-Thematik zieht sich durch sein Werk, genauso wie durch meine Filme.

Der Titel Ihres Films lautet «Das Gedächtnis des Klangs». Was hat es damit auf sich?

Es geht darum, dass Klänge Erinnerungen auslösen können, seien es gute oder schlechte. In der Oper «Der Tod und das Mädchen» erkennt das Opfer seinen ehemaligen Folterer an der Stimme wieder. Auch Musik kann Erinnerungen auslösen.

Welche Musik löst bei Ihnen Erinnerungen aus?



Immer wenn ich von der Schule nach Hause lief, wusste ich schon bevor ich die Wohnung betrat, ob meine Mutter schon nach Hause gekommen war. Aus ihrem Fenster erklang immer irgendeine Arie, die man sogar im Gemeinschaftsgarten hören konnte. Wenn ich heute Arien wie «Nessun Dorma» höre, versetzt mich das in meine Jugendzeit zurück. Ähnlich geht es mir mit «We are the World» von Michael Jackson und Lionel Richie. Immer wenn ich den Song höre, erinnere ich mich an einen Sonntagmorgen zu Hause, als ich zehn Jahre alt war. Die Laken sind weiss, meine Mutter und ich beziehen damit die Betten. Meine Großmutter schaut uns zu. Für mich ein Bild des Glücks.



Sie haben Ihre Kindheit und Jugend während der Pinochet-Diktatur in Chile verbracht. Wie hat das Regime Sie geprägt?

Sehr stark. Ich habe Familienmitglieder von vermissten Personen gekannt. Als ich noch sehr klein war, beobachtete ich, wie Militärs am helllichten Tag jemanden mitnahmen. Wer während der Ausgangssperre auf der Strasse war, wurde erschossen. Meine Mutter und Grossmutter waren gegen das Regime, ich durfte nie mit jemandem darüber sprechen.

Ist die filmische Beschäftigung mit dem Thema Diktatur und Täter-Opfer für Sie eine Form, das Erlebte aufzuarbeiten?

Absolut. Es ist aber auch eine Möglichkeit, den ehemaligen Opfern eine Stimme zu geben, die damals keine hatten. Das ist mir ein grosses Anliegen.