Humor ist ihre «Massagetechnik» Die Belgierin Miet Warlop hält die Welt gerne mit Humor auf Distanz. Ihr Kinderstück «Grosse Bären weinen auch» am Luzerner Theater ist ein visueller Trip, der mehr sagt als tausend Worte. Julia Stephan

Miet Warlop (40), hier am Luzerner Theater, will die Kinderseelen mit ihren Objekten unmittelbar berühren. (Bild: Ingo Höhn/PD)

Peng! Der Riesenteddy kippt nach vorn. Peng! Den Riesenteddy zerreisst’s vor Lachen in Stücke. Peng peng peng peng. Pingpongbälle prasseln auf die Bühne. Willkommen im Kinderstück «Grosse Bären weinen auch». Willkommen in der Welt von Miet Warlop (40).

Die belgische Regisseurin zelebriert das Befreiende der Zerstörung, das Heilende des Humors und den Reichtum einer reichhaltig gefüllten Regieschublade. Die Besucher des Stückemarkts am Berliner Theatertreffen, dieser Plattform für zukunftsweisende Theaterformen, versetzte Warlop 2014 in grosses Staunen, als sie wuschelige Pinselköpfe auf zwei Beinen, aus deren Haaren Farbe tropfte, Action Painting an einer Leinwand vollführen liess – derweil sich sinnbefreit Figuren mit den unmöglichsten Proportionen auf der Bühne tummelten und sich Alltagsgegenstände durch Wandritzen quetschten.

Perfekt orchestrierte Reizüberflutung

Eine perfekt orchestrierte, knallbunte Reizüberflutung war das. In Luzern darauf angesprochen, begründet Warlop ihr Vorgehen so: «Die Überfülle macht die einzelnen Objekte weniger bedeutungsschwer.» Das befördere die Dynamik ihrer Stücke enorm.

Die 40-Jährige sitzt an einem einfachen Holztisch im Luzerner Theater, derweil Soundwolken von der Hauptrobe herüberziehen. Noch 16 Mal wird das Gastspiel «Grosse Bären weinen auch» für Kinder ab sechs am Luzerner Theater gezeigt. Die Resonanz wird nicht ausbleiben. Sind explodierende Teddys Kindern zumutbar? Werden Kinder mit diesem assoziativen Objekttheater etwas anfangen können, oder brauchen sie eine Geschichte aus Wörtern und Stoff?

Ein «philosophisches Gespensterhaus» für Kinder

Ursprünglich hatte Warlop im Sinn, dass ihre Objekte rappend beim jungen Publikum vorstellig würden. Doch dann realisierte sie selbst, dass ihre sonst wenig redselige Bühnenästhetik auf diese Weise komplett in Schieflage geraten würde. «Diese Rapsongs hätten jede Idee genau festgelegt, hätten den visuellen Trip, auf den ich Kinder und Erwachsene schicken möchte, extrem geschwächt», sagt sie. Ihr Stück nennt sie wegen seiner Schaudermomente ein«philosophisches Gespensterhaus». Sie hoffe, dass sich darin so komplexe Dinge wie das dritte Auge, dieses spirituelle Konzept übersinnlicher Wahrnehmung, Kindern auch wortlos erschliessen wird. Etwa wenn Pingpongbälle auf der Bühne herumhüpfen – mit Fantasie kann alles zum Augapfel werden. «Die Energie, die ich in solche Bilder investiere, wird die Seele der Kinder unmittelbar berühren», ist sie überzeugt.

Mit der Hoffnung, sie möge in die Theaterästhetik mehr Pep reinbringen, hatte man die Belgierin vor Jahren nach Berlin geladen. Warlops Erfolg hat sich über die Jahre potenziert. Als bildende Künstlerin tourt sie mit ihren Performances, die auch ohne Worte viel zu sagen haben, durch die Welt. An Kunst- und Theaterfestivals ist sie gern gesehen.

Dass die bildende Kunst im Theater ihren festen Platz hat, sah man dieses Jahr bei der Vergabe des Nachwuchstheaterpreises Premio an die gebürtige Polin Ernestyna Orlowksa. Wie Warlop kommt auch Orlowksa von der bildenden Kunst. Beide sind stille Bastlerinnen. Sie bauen ihre absurden Kopfgeburten in der Abgeschiedenheit ihrer Ateliers, um sie danach auf der Bühne auf die Welt loszulassen.

Dass Warlops Objekte überhaupt auf die Bühne gelangten, ist dem Umstand zu verdanken, dass bei der Präsentation ihrer Abschlussarbeit an der Royal Academy of Fine Arts in Ghent auch Theaterleute zugegen waren, die ihr Potenzial erkannten.

Dabei gibt’s Gepflogenheiten am Theater, an denen sich Warlop immer noch stösst: dieses grosse Vertrauen in das ans Publikum gerichtete Wort etwa, das ihrer Meinung nach Aussagen zu verflachen drohe. Auch der Kegelscheinwerfer kommt bei ihr sparsam zum Einsatz, dafür umso mehr indirektes Licht. «Nicht alles muss direkte Konfrontation sein», ist sie überzeugt. Zwar ist Warlops neustes Stück «Ghost Writer and the Broken Hand Break» ebenfalls textbasiert. Doch dieser Text ist, da er gesungen wird, weniger greifbar, mehrdeutiger, weniger direkt.

Selbstzerfleischung in der Kunst? Muss nicht sein!

Distanz ist ihr also wichtig. «Auf Theaterbühnen muss man sich ständig im Ausnahmezustand befinden», sagt sie. Sie hingegen glaube nicht an das Klischee des sich selbst zerfleischenden Künstlers und an den Wert der über den Körper ausagierten Emotion. Die wird in unserer Gesellschaft nicht nur in der Kunst zelebriert, sondern in nahezu jeder Lebenslage. Sonst würde man in Jobinseraten nicht ständig von Leidenschaft lesen, mit dem Burn-out als seiner unvermeidlichen Konsequenz.

Wer sich als Vierzigjährige noch nicht mit seiner Vergangenheit beschäftigt habe, werde in der Theaterszene heute krumm angeschaut. Warlop selbst sieht keinen künstlerischen Mehrgewinn, wenn sie mit ihrer Biografie hausieren geht. Als sie sich mit zwei Performern für das letzte Stück auf der Bühne wie Derwische im Kreis drehte, sprach die Kritik, daran gewohnt, dass sie hinter ihren Objekten verborgen bleibt, von einer unverfälschten Performance. «Das habe ich überhaupt nicht verstanden», sagt sie. Statt auf gekünstelte Authentizität setzt Warlop lieber auf Distanz zum Leben. Die entsteht bei ihr über den Humor, den sie bei ihren Performances wie eine «Massagetechnik» einsetzt. Mit ihm gehen auch bittere Botschaften besser durch den Magen.

Zweijährige Auszeit, Rückzug ins Atelier

Nach vielen Tourneen sehnt sie sich jetzt nach Rückzug. «Ich muss mal wieder in die Welt schauen.» In zwei Jahren wird Warlop in Warschau eine Kunstausstellung eröffnen. Bis dahin will sie in der Abgeschiedenheit des Ateliers all ihre Bühnentricks vergessen haben.

Hinweis

«Grosse Bären weinen auch». Ab sechs. So, 25. 11., 13.30 Uhr sowie 17 Uhr. Bis 6. 1. 2019. Tickets und Infos: www.luzernertheater.ch