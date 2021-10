Homer, Karl May und Co Sie schreiben unter falschem Namen: All diese Stars der Weltliteratur verwenden in ihren Büchern Pseudonyme Nicht wenige der bekanntesten Autoren schrieben ihre Werke heimlich und verbargen ihre Identitäten hinter einem Pseudonym – eine Zeitreise durch die Weltliteratur.

Bild: Getty

Diesem literarischen Helden gehört in der Galerie der Pseudonyme ein Ehrenplatz – sozusagen ausser Konkurrenz. Denn ein Schriftsteller ist Odysseus ja nicht. Dafür ein Schlaumeier, der dank einem Pseudonym sich und seine Gefährten rettet. Da sitzen sie gefangen in der Höhle des Polyphem, nachdem sie dem Riesen Käse und Ziegen stehlen wollten. Polyphem frisst einen Gefährten nach dem anderen auf und fragt Odysseus nach dessen Namen. Der aber antwortet schlau: «‹Keiner› ist mein Name, mit ‹Keiner› rufen mich heute noch Vater sowohl als Mutter.» Als Polyphem später mit ausgestochenem Auge um Hilfe ruft: «Keiner will mich mit List und Stärke ermorden», da lachen ihn seine Riesen-Kollegen nur aus.

Bild: Getty

Wer im 18. Jahrhundert mehrmals wegen Mordverdacht, erwiesenem sexuellen Missbrauch und Menschenquälerei im Gefängnis sitzt, schreibt seine Romane, die solches noch ins Monströse übersteigert schildern, besser anonym. Die Maskerade nützte dem Marquis aber wenig. Zu offensichtlich waren die vermuteten Parallelen von seinem Leben und den in seinen Romanen «Juliette» und «Justine» beschriebenen sadistischen Orgien. Dass man heute noch von ihm spricht, hat weniger mit seinem radikalen Atheismus und Materialismus zu tun, die eine beunruhigende Moral- und Machtkritik beinhalten, als vielmehr mit dem Begriff des Sadismus, als dessen Namensbegründer er gilt

Bild: Getty

Der Horrorklassiker von einer jungen Frau geschrieben? Die Erstausgabe von «Frankenstein or The Modern Prometheus» erschien 1818 ohne Autorenname. Rätselraten und Hauptvermutung: Der Vorwortschreiber Percy Shelley meint, Marys Ehemann sei wohl der Autor. Notorisches Vorurteil: Eine Frau schreibe Naturgedichte und romantische Liebesromane, aber weder politische Traktate noch brutale Schauerromane mit wissenschaftskritischer Tendenz wie «Frankenstein». Der Freigeist war Shelley in die Wiege gelegt. Ihre Mutter hatte 1792 mit «Verteidigung der Rechte der Frau» einen der ersten Texte der Frauenrechtsbewegung geschrieben.

Bild: Getty

Sie hat vermutlich die schockierte Reaktion geahnt und sich mit dem Pseudonym Currer Bell getarnt. Denn dass eine Frau im 19. Jahrhundert so offen über die emotionalen und sexuellen Bedürfnisse von Frauen schreibt, hätten die britischen Literaturkritiker nicht für möglich oder dann für skandalös gehalten. «Jane Eyre», Brontës Meisterwerk aus dem Jahr 1847, eine fiktive Autobiografie einer selbstbestimmten Frau, wurde sofort zum Bestseller oft verfilmt. Das Versteckspiel von Autorinnen hinter männlichen Pseudonymen war im 19. Jahrhundert verbreitet. Auch ihre Schwester Emily Brontë schrieb mit «Sturmhöhe» einen Klassiker unter dem Pseudonym Ellis Bell.

Bild: PD

Hermes Kupferstecher, Albin Wadenbach, Dr.med. Heilig – diese Namen riechen ja schon von weitem nach Erfindung. «Winnetou»-Erfinder Karl May benutzte diese Pseudonyme schon vor seiner Karriere als Bestsellerautor. Allerdings nicht für Literatur. May war nämlich zuerst Dieb und Betrüger und sass bis 1874 deshalb mehrfach im Gefängnis. Nur logisch also, dass er auch später als Schriftsteller für kleinere Werke abenteuerliche Pseudonyme verwendete: So 1882 als Capitain Ramon Diaz de la Escosura für den Roman «Waldröschen oder die Rächerjagd rund um die Erde» oder 1880 als Prinz Muhamêl Latréaumont für die Erzählung «Tui Fanua».

Bild: PD

Hochbegabt, vom ersten Ehemann zu einem Pseudonym gedrängt und so übers Ohr gehauen, am Ende aber grösstmöglicher Triumph: So lässt sich die literarische Karriere dieser erfolgreichen französischen Schriftstellerin erzählen. Denn ihre ersten Romane, in denen sie ab 1900 die Geschichte der jungen Claudine schildert, erscheinen unter dem Pseudonym «Willy». Ihr Gatte sichert sich sogar die Autorenrechte an diesen ersten Romanen, was auch nach der Scheidung 1910 so bleibt. Colettes turbulentes Leben als Variétékünstlerin, Pantomimin und Autorin krönt sie mit ihrem Bestseller «Gigi» (1942). Schliesslich erhält Colette 1954 als erste Frau in Frankreich ein Staatsbegräbnis.

Bild: PD

Am 10. Mai 1933 schaut der deutsche Autor schweigend, aber totenblass der Bücherverbrennung der Nazis in Berlin zu. Auch seine Bücher landen im Feuer. Mehrfach wird er verhaftet, verhört, wieder freigelassen. Im Roman «Fabian» hatte er 1931 den Abgrund prognostiziert. Publizieren darf der Nazi-Spötter nun nichts mehr. Also legt er sich das Pseudonym Robert Neuner zu. Doch er wird enttarnt. Und so wird sogar ein Bühnenstück nach dem harmlos-lustigen Roman «Drei Männer im Schnee» abgesetzt. Er bleibt in Berlin, wird zwölf Jahre innere Emigration ertragen. Besonders bitter: 1942 wird im KZ Theresienstadt sein Stück «Emil und die Detektive» von Häftlingskindern einstudiert, von denen nur drei den Krieg überleben.

Bild: Getty

Warum sich diese italienische Bestsellerautorin immer noch nicht zu erkennen geben will, bleibt ihr Geheimnis. Meidet sie den roten Teppich des Weltruhms, um sich ein Privatleben zu bewahren? Ihre Bücher würden für sich sprechen, liess sie in einem der seltenen, schriftlich geführten Interviews ausrichten, die anonymisiert über ihren Verlag abgewickelt werden. So läuft die beliebte Spekulation, was autobiografisch an ihrer Neapel-Saga sei, ins Leere. Indem sie sich entzieht, liefert die Autorin ein Lehrstück über das Lechzen des Literaturbetriebs nach biografischen Details, schönen Porträtfotos und knackigen Statements zur politischen Lage. Findige Journalisten halten die Übersetzerin Anita Raja für die Autorin. No comment, heisst es vom Verlag.

Bild: Key

Auch in der Schweizer Gegenwartsliteratur steckt im Autorennamen nicht immer der Autor. Dass sich etwa hinter dem Regiokrimi-Autor Gian Maria Calonder der Schweizer Schriftsteller Tim Krohn verbirgt, hat sich herumgesprochen. Seine schon fünf Bestseller-Krimis um den Kommissar Capaul spielen im Engadin, Krohn lebt seit Jahren im Val Müstair. Krohn ist ein Tausendsassa, schreibt so viel und schnell wie kaum ein Zweiter: Romane, Kinderbücher, Krimis. Auf die Frage nach dem Pseudonym antwortete er einmal: Er sei gleichzeitig mit zwei Verlagen im Kontakt gewesen, und zudem sei ein einheimisch klingender Autorenname für einen Regiokrimi von Vorteil. Ein cleverer Mann.

Bild: Getty

Sechs Jahre Ruhe vor der Weltöffentlichkeit dank einem Pseudonym! Wer mochte es ihr nach sieben Harry-Potter-Bänden nicht gönnen? Die Journalisten der «Sunday Times» nicht. Die lüfteten 2013 das Geheimnis, wer hinter dem Krimiautor Robert Galbraith steckt. Immerhin hatte Rowling vorher das Glück, einen Roman zu schreiben, der nicht sofort von der Leserschaft und Kritik durch die Harry-Potter-Brille beäugt wird: «Es war eine befreiende Erfahrung und das reinste Vergnügen, das Feedback unter falschem Namen zu bekommen», sagte Rowling später. Willkommen ungezwungenes Schreiben!