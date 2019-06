Ein Animationsfilm über Abfallberge oder recycelte Spitalanzüge: Das Thema Nachhaltigkeit hält sich an der zehnten Werkschau Design & Kunst der Hochschule Luzern nach 2018 weiterhin an der Spitze. Zu den über 230 Ausstellenden gehört der erste Jahrgang der Richtungen Digital Ideation und XS Schmuck. Grössere Neuerungen sind für nächstes Jahr geplant. Während es in der separaten Kunst-Masterschau 2019 in der Papieri in Cham um den Wandel einer Fabrik geht (siehe Haupttext), wandelt sich auf die Werkschau 2020 hin das Konzept. Sie zieht von der Messe Luzern nach Emmenbrücke in die Viscosistadt. Neu findet sie im Gebäude 745 der HSLU – Design & Kunst und in der Kunstplattform Akku statt. Zudem dauere die Werkschau wahrscheinlich nur noch drei Tage, wie Vizedirektorin Ursula Bachmann sagt. Dabei sollen die Vermittlung und der Austausch mit den einzelnen Branchen verstärkt werden.

Eröffnung der Werkschau: Freitag, 21. Juni, 19 Uhr, Messe Luzern, Hallen 3 und 4. Sie dauert bis am 30. Juni. Mehr Infos