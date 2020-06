«Hier ist’s ein bisschen wie im Wilden Westen»: In Gais liefern sich im Juni Musiker mit ihren Instrumenten musikalische Duelle Unter dem Titel «Low Noon» lädt der Bassist Patrick Kessler am Bahnhof Rietli in Gais zu einer Konzertreihe. Zwischen zwei Zugeinfahrten erklingt jeweils ab 12.12 Uhr Live-Musik aus trichterförmigen Lautsprechern.

Er will nur spielen: Kontrabassist Patrick Kessler mit Gewehrattrappe und Lautsprechern am Bahnhof Rietli. Bild: Nik Roth (Gais, 10. Juni 2020)

Eine Frau mit Kopftuch und Gummistiefeln schlurft in Richtung Wartehäuschen. Vis-à-vis bläst die «Sturmbeiz» aus einem Rohr Rauch in den grauen Himmel. Sonst ist nicht viel los am Bahnhof Rietli in Gais. Es ist einer jener Minibahnhöfe im Appenzellerland, an denen der Zug nur auf Verlangen hält und die aus wenig mehr bestehen als einem Häuschen, einem Bänkli und einer Stele mit dem Fahrplan drauf.

«Hier ist’s ein bisschen wie im Wilden Westen», sagt Patrick Kessler verschmitzt. Das habe er schon gedacht, als er vor Jahrzehnten zum ersten Mal hier ausgestiegen sei. Mittlerweile wohnt Kessler nur einen Katzensprung entfernt, und ab heute verwirklicht er am Bahnhöfli eine Idee, die ihn schon lange gepackt hat.

Wenn der Zug einfährt, startet der Auftritt

«Low Noon» heisst die Konzertreihe, die bis Ende Juni in Gais über die Bühne geht. Wobei die Bühne der Kiesplatz neben dem Gleis der Appenzeller Bahnen ist. Dort wartet Kessler jeweils mit seinem Kontrabass auf den Zug, der von Altstätten her über den Stoss in Richtung Gais fährt.

Beim Halt auf Verlangen im Rietli fängt Kessler an zu spielen und führt zusammen mit einem Gastmusiker ein «musikalisches Duell» um 12.12 Uhr auf. In Anlehnung an den Westernklassiker «High Noon», in dem ebenfalls ein Provinzbahnhof und eine Bahnhofsuhr eine wichtige Rolle spielen.

Nur heisst es bei Kessler eben «Low Noon» wegen der tiefen Frequenzen seines Kontrabasses. Und echte Duelle sind ebenso wenig zu erwarten.

«Es ist ein musikalisches Miteinander.»

Das Gewehr, das er zum Fototermin mitbringt, ist nur Attrappe.

Noise-Künstler und Klangmalerinnen

Hochkarätige Gastmusikerinnen und -musiker hat er eingeladen, die aus Biel, Wien oder sogar aus Frankreich anreisen. Barry Guy zum Beispiel, den britischen Bassisten, den Kessler schon als Jugendlicher gehört und verehrt hat.

Oder den international bekannten St.Galler Noise-Künstler Norbert Möslang sowie dessen jüngeren Bruder im Geiste, Simon Grab, der ebenfalls mit Rückkopplungen und Störgeräuschen arbeitet. Auch zwei Musiker aus der Band von Sophie Hunger spielen auf dem Kies in Gais: Schlagzeuger Julian Sartorius und Bassistin Martina Berther.

Zum Auftakt heute Mittag verbreitet die kasachisch-türkische Sängerin Saadet Türköz archaische Klänge. Es sind allesamt versierte Klangmaler, die mit ihren Instrumenten innert kürzester Zeit Atmosphären herstellen können. Das müssen sie auch, denn die Auftritte sollen nur zwölf Minuten dauern.

«Wir schaffen einen Soundtrack für diesen Ort.»

Acht Lautsprecher aus Kathmandu

Schon im vergangenen September hatte Kessler in Gais Klangkünstler aus aller Welt versammelt. Sie richteten im Hochmoor begehbare, tönende Installationen ein; «Klangmoorschopfe» hiess das Projekt, das Kessler viel Aufmerksamkeit bescherte.

Blick in einen der tönenden «Klangmoorschopfe» im Hochmoor von Gais. Bild: Lisa Jenny (28. August 2019)

Mit den neuen «Low Noon»-Konzerten, nur eine Haltestelle von den Schopfen entfernt, schreibt er jetzt die Geschichte seines Chuchchepati-Orchesters weiter. Dabei handelt es sich weniger um ein Orchester, vielmehr um eine Klanginstallation, die Kessler mit wechselnden Musikern bespielt.

Die Musik kommt dabei aus bis zu acht trichterförmigen Lautsprechern, «Trompeten», wie Kessler sie nennt. In Kathmandu hat er sie gekauft und bei Bedarf können sie ohrenbetäubend scheppern. Doch Kessler verspricht: «Wir drehen die Lautstärke nur ganz sanft auf.»