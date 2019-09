Heute ist Museumsnacht in St.Gallen – wir nehmen die Besucher jetzt schon auf einen Monsterrundgang mit

Am Samstag ist in St.Gallen Museumsnacht. Kann man alle 33 Institutionen in sechs Stunden sehen? Hier ein Rundgang im Halbstundentakt von 18 Uhr bis Mitternacht.