Heiss erwartete Schweizer Komödie von Michael Steiner feierte Premiere

Am Samstag feierte am Zurich Film Festival der meist erwartete Schweizer Film des Jahres 2018 Premiere. «Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Hände einer Schickse» ist die Filmadaption des Buchbestsellers von Thomas Meyer. Die Regie übernahm Michael Steiner, die Hauptrolle Joel Basman. Der Film erzählt auf humorvolle Art die Liebesnöte eines jungen, orthoxoden Juden, der sich in eine Nicht-Jüdin verliebt.