Hardcore-Entertainment Dieses Musical kennt das 11. Unterhaltungsgebot: Kitsch ist ein Lebensmittel Auf dem Thunersee macht das Peter, Sue & Marc»-Musical «Io senza te» seit Wochen Zehntausende glücklich. Aber woran liegt das eigentlich? Und warum müssen blonde Frauen noch immer dumm sein?

Drehbühne mit Hüftschwung. So lebt und tanzt es sich in den Strassen von Thun; wenn man der Story von «Io senza te» glaubt. Und wer tut das nicht? Thunerseespiele

Eine Musicalproduktion, die sich Eiger, Mönch und Jungfrau leisten kann, gibt’s nur einmal. Die Thunerseespiele haben das Glück, das Publikum sitzt vor der Unesco-geschützten Kulisse, die drei sind eine Wucht an Überzeugung. Alles Übrige hat es an diesem Ort schwer. Mit Blick auf die perfekt inszenierten Gipfel jedenfalls scheint das, was dieses Jahr auf der Seebühne passiert, dürftig. Doch Stammbesucher bleiben cool.

Zuverlässig weicht nach der Pause das Tageslicht, und das Lichtdesign zaubert eine Ahnung von Broadway auf den See. Jetzt kommt das Musical «Io senza te» in Fahrt und zur Geltung, ein Abend entlang der Hits des ehemaligen Berner Trios Peter, Sue & Marc. «Switzerland 10 Points», die drei schafften es in den 70er- und 80er-Jahren beim Eurovision Song Contest zwei Mal auf den sensationellen Platz vier.

Logik und Sinn haben nichts zu suchen . . .

«Io senza te» ist eine Produktion, die seit ein paar Wochen Zehntausende von Menschen aufgeräumt zurücklässt. Standing Ovations sollen die Regel sein, beim Selbstversuch standen am Ende von 2560 Gästen auf der ausverkauften Tribüne gefühlt 2500 wie eine Eins auf und klatschten. Die Kritikerin allerdings kommt ins Grübeln: Was ist denn nun so magisch an der Sache, die einen selbst zwar musikalisch und gesanglich betört – aber inhaltlich mächtige Hohlräume ins Hirn pustet?

Dazu muss man wissen: Autor Domenico Blass hatte die Aufgabe, die von Peter Reber geschriebenen (und ausgewählten) Lieder zu einer mehr oder weniger sinnstiftenden Handlung zu verbauen. Das gelang und misslang, je nach Szene und mündet in die dünne Geschichte einer Peter, Sue & Marc-Coverband, deren unterschiedliche Auffassungen von Karriere und in mehrheitsfähige Assistenz­figuren, die da sind: eine strunzdumme Blondine als Fräuleinfüllsel (von Gabriela Ryffel, eine Nachfolgerin von «Klimbim»-Ingrid Steeger) und ein dauerbetrunkener Sympathieträger als Musikmanager (von Rolf Sommer).

«Io senza te» ist die Geschichte einer Peter, Sue & Marc-Coverband, hier im Lied «Charlie Chaplin»: Daniel Kandlbauer, Anja Haeseli und Jörg Neubauer (von links). Thunerseespiele

Diese Randfiguren sind die Darlings des Publikum und leisten, was man in diesem Genre von ihnen erwartet: Sie sind die perfekte intellektuelle Unterforderung, ein Ausbund an Klischees, Kitsch und menschlichen Katastrophen. Wohltuend, sich ihnen überlegen zu fühlen!

Doch zurück zum Anfang, denn was in Thun dieses Jahr wahrscheinlich der Abräumer der Sommerfestspiele mit Seeanstoss bedeutet, versteht sich nur durch seine Vorgeschichte. «Io senza te» eilt ein Ruf voraus. Ein Ruf, der mächtig ist. Die Uraufführung des Musicals fand 2015 im Stadthof 11 in Zürich statt, der Erfolg liess nicht auf sich warten, 2016 folgte die Wiederaufnahme. Damals glänzte über allen eine einzelne Stimme: Die Schweizer Sängerin Anja Haeseli (als Ky, alias Sue), sie ist seitdem in München und Wien ein Star, machte sich erstmals in ihrer Heimat bemerkbar. Ihr Sopran, koloriert zwischen Broadway und Pop, hat die Kraft einer geballten Faust. Anja Haeseli sowie die meisten der tragenden Rollen spielen auch in der Thuner Fassung mit. So zum Beispiel Andreas Ritschard alias der Mundartsänger «Ritschi» (als Gio, aka Peter). Kai Tietjes als musikalischer Leiter, seine 18 Livemusikerinnen und -musiker stehen vor einem Cast mit internationalem Niveau.

. . . Scham noch weniger: Unter der Dusche mit dem nackten Eros Kandlbauer

Am Abend des Selbstversuchs sang den Part von Ritschi die Zweitbesetzung Daniel Kandl­bauer. Kein Moment des Zögerns und des Zweifels war da, er stürzte sich in das Abenteuer, als hätte es gegolten, einen Grammy zu gewinnen. Kandl­bauers Charmeoffensive, stimmlicher und körperlicher Leistung flogen die Herzen zu. Wie auch nicht? Schon nach wenigen Minuten darf er sich auf offener Bühne nackt ausziehen und duschen – the Full Monty. Das weibliche Publikum bedankt sich lautstark.

Und das ist womöglich die Erklärung: Auf einer Musical-Bühne ist die körperliche Hingabe und die Leidenschaft der Beteiligten für die Zuschauer so glaubwürdig mit Händen zu greifen, dass die intellektuelle Distanz wegbricht – und aus jedem Grübler ein potenzieller Mittäter und Fan wird. Dann ist es auch egal, ob die Drehbühnen opulent oder – wie hier, wohl dem Budget geschuldet – eher spartanisch-hässlich möbliert sind.

Viel mehr zählt, was an Lokalkolorit vorkommt, und hierbei knausern der Regisseur Stefan Huber und Domenico Blass nicht. Thuns Gassen und exquisite Eigenheiten wie die Militärkaserne und die Hotelfachschule sind Teil der neuen Story. Alles in allem ist klar: «Io senza te» ist eine Heimkehr in bekannte Gefilde und Gefühle. Zwei Jahre hat man gehungert, jetzt ist das Wirgefühl ein Thungefühl.