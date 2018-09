Intermezzo: Gutgehütetes Gereimtes In der St.Galler Buchhandlung Rössli hat das Dekor Vorrang, dafür ist das Sortiment geschrumpft. Besonders die Lyrik ist gut versteckt. Bettina Kugler

Eine Art Disneyland-Version der Stiftsbibliothek: Diesen Look haben die Ladengestalter der neuerdings an der Marktgasse einquartierten St.Galler Buchhandlung Rösslitor im Parterre verpasst. Meterhohe Regale, Bücher bis unter die Decke, die aber auf den ersten Blick wie Möbelhausattrappen aussehen. Nichts, wofür ein Buchhändler, Typ Spitzweg, die lange Leiter hochsteigen würde. Old fashioned lautet die Devise, denn es muss Altersstarrsinn mit im Spiel sein, wenn jemand immer noch nach gedruckten Büchern verlangt. Wo doch die Zukunft digital sein wird.

Wie zu erwarten war, gibt es an käuflicher Ware weniger als vorher. Das Sortiment ist arg geschrumpft. Dekor hat Vorrang. Die gängigen Titel liegen in kleinen Stapeln auf kleinen Tischen. Wo Wand­regale zum Stöbern verführen könnten, machen sich Glückwunschkarten breit, passend zum verkaufsträchtigen Geschenkbuchsegment: Listen­bücher, Loriot, Weisheiten mit Marienkäferfotos.

Auf der Suche nach der Lyrik, immer schon Mauerblümchen im Büchergarten, zieht man die Etagenübersicht vergeblich zu Rate. «Verkehr» steht da, «Spiele», «E-Book», doch nichts Gereimtes. Scheu fragt man an der Kasse nach Gedichten, wie früher Buben in der Apotheke nach Kondomen. Und siehe da, es gibt sie noch! Auch wenn das Store-Konzept alles daransetzt, den Kontakt mit derart unnützem Geistesgut zu verhüten. «Lyrik ist überflüssig», schrieb Günter Eich, «das ist ihr verborgener Sprengstoff.» Man muss nur wissen, wo er gelagert wird. Feurio!