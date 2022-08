Gestorben Schweizer Jazz-Schlagzeuger Fredy Studer ist überraschend verstorben Er zählte zu jenen Schweizer Schlagzeugern mit internationalem Renommee. Als einer der ersten Drummer hat er Rock-Rhythmen mit freier Improvisation verbunden. Studer ist in der Nacht auf den 22. August eingeschlafen.

Jazz-Schlagzeuger Fredy Studer. Dragan_tasic

Der 1948 in Luzern geborene Fredy Studer ist in der Rockjazz-Formation OM bekannt geworden, die er mit seinen Schulfreunden, dem Gitarristen Christy Doran, dem Saxofonisten Urs Leimgruber und dem Kontrabassisten Bobby Burri 1972, gegründet hatte. OM machte sich international einen Namen und das Magazin «Rolling Stone» wählte das Album «OM with Dom Um Romao» in die Liste «100 besten Jazz-Alben»

Beeinflusst vom Hendrix-Schlagzeuger Mitch Mitchell war Studer einer der ersten Schlagzeuger, der Rock-Grooves mit Elementen der freien Improvisation verband.

OM wurde 2006 wieder vereinigt und feiert in diesem Jahr den 50. Geburtstag. Im Herbst war eine ausgedehnte Jubiläums-Tour in Europa vorgesehen.

OM mit Bobby Burri, Urs Leimgruber, Christy Doran und Fredy Studer. Emanuel Ammon / Aura

