Gestorben Olivia Newton-John: Vom Schlager-Schätzchen zum Sex-Vamp bis zur Aktivistin gegen Brustkrebs Die Karriere von Olivia Newton-John war durch Imagewandel geprägt. Mit «Grease» wurde sie zum Superstar, aber erst als Aktivistin gegen Brustkrebs wurde sie wirklich respektiert. Jetzt hat sie im Alter von 73 Jahren ihren Kampf verloren.

Die britisch-australische Sängerin Olivia Newton-John. Daniel Pockett / EPA

Die britisch-australische Sängerin Olivia Newton-John gehörte Ende der 1970er-Jahre und Anfang der 1980er-Jahre zu den grössten Stars des Pop. In lebhafter Erinnerung bleibt ihr Auftritt mit John Travolta im Musicalfilm «Grease» (1978) und den Welthits «You’re the One That I Want», «Summer Nights» und «Hopelessly Devoted to You» sowie als Aerobic-Amazone im Song «Physical» (1980). Mit rund 100 Millionen verkauften Einheiten steht Olivia Newton-John kommerziell gesehen auf der Höhe von Pop-Grössen wie Prince, Bob Dylan, David Bowie, Stevie Wonder und Tina Turner. Ihren Rang in der Popgeschichte erreichte sie aber nicht.

Brav, bieder und belanglos

Olivia Newton-John gab ihren Einstand als Schlagersängerin Mitte der 1970er-Jahre mit harmlosen, Tränendrüsen-Folk-Countrysongs wie «Let Me Be There»,« If You Love Me» und «I Honestly Love You». In den USA hatte sie Erfolg, gewann einen Grammy, wurde von der Musikpresse aber gnadenlos verrissen. Das einzige überraschende an den Songs sei,«wie schnell man sie wieder vergessen kann», schrieb etwa der «Melody Maker».«Wenn Weissbrot singen könnte, würde es wie Olivia klingen», meinte «Billboard». «Hübsch und banal», nannte sie «Newsweek». Olivia Newton-John galt als nettes, blondes Schätzchen, das man nicht allzu ernst nahm.

In «Grease» erfolgte ihre erste Imagekorrektur. Sie wandte sie sich vom sentimentalen Country-Schlager und katapultierte sich mit Rock'n'Roll und Doo-Wop-Songs in kommerziell höchste Höhen. Das Musical «Xanadu» von 1980 war zwar ein Flop, es die Beliebtheit von Olivia Newton-John blieb aber ungebrochen. Der Song «Xanadu» mit dem Electric Light Orchestra erreichte wieder die Spitzen der Charts.

Die Verwandlung der Olivia Newton-John vom braven Schlagerschätzchen zum Sex-Vamp erreichte mit «Physical» ihren Höhepunkt. Sie sang für Lust und gegen Umweltverschmutzung und einige Radio boykottierten den Song sogar. Zehn Wochen stand der Song auf Platz 1 der US-Charts und das amerikanischen Billboard-Magazin wählte ihn zum «Sexiest Song of All Times».

Symbol für Sieg und Hoffnung

Die Musikkritik blieb aber auch in ihrem grössten Erfolg reserviert. Wirklich Respekt verschaffte sie sich erst als sie Anfang der 90er-Jahre an Brustkrebs erkrankte und sich als Aktivistin profilierte. Am 8. September, nach einem jahrzehntelangen Kampf gegen den Krebs, ist sie «friedlich» auf ihrer Ranch in Südkalifornien gestorben. «Olivia war ein Symbol für Sieg und Hoffnung, mehr als 30 Jahre lang, in denen sie ihren Weg mit Brustkrebs teilte», hiess es auf Instagram.