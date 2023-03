Gestorben Jazzgigant Wayne Shorter ist tot – er starb im Alter von 89 Jahren Der amerikanische Saxofonist galt als einer der bedeutendsten Komponisten des Jazz. Er hat die Szene während Jahrzehnten mitgeprägt.

Der amerikanische Saxofonist Wayne Shorter spielte unzählige Male in der Schweiz. Hier am 18. Juli 2014 am Jazzfestival in Montreux. Anthony Anex / EPA

«Wayne komponiert nicht nur im wörtlichen Sinn. Er komponiert auch beim Spielen. Insofern sind bei ihm Schreiben und Komponieren nicht zu trennen», sagt der Bassist Steve Swallow über Shorter. Der Verstorbene hat den Jazz über Jahrzehnte mitgeprägt. Als Sideman und musikalischer Direktor bei Art Blakey's Jazz Messengers und Miles Davis, als Co-Leader mit Joe Zawinul in der Jazz-Rock-Formation Weather Report und natürlich in seinen eigenen Bands.

Der Jazzmusiker ist am Donnerstag im Alter von 89 Jahren in einem Krankenhaus in Los Angeles gestorben, Er erhielt im Laufe seiner Karriere zwölf Grammys, darunter einen für sein Lebenswerk.

