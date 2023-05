Gestorben Der kanadische Folk-Barde Gordon Lightfoot ist im Alter von 84 Jahren gestorben Mit «If You Could Read My Mind» schrieb der kanadische Liedermacher einen Folk-Klassiker und eine der schönsten Balladen überhaupt.

Gordon Lightfoot, im Juli 2022 in New Jersey. Bild: Donald Kravitz / Getty Images North America

Gordon Lightfoot 1969 in New York. Bild: Sherry Rayn Barnett / Michael Ochs Archives

«Wir haben einen unserer grössten Singer-Songwriter verloren», schrieb Kanadas Premier Justin Trudeau auf Twitter. «Gordon Lightfoot hat den Geist unseres Landes mit seiner Musik eingefangen – und damit die Klanglandschaft Kanadas mitgeprägt.»

Lightfoot studierte Komposition und Orchestration in Los Angeles, kehrte danach wieder in seine Heimat zurück. Zunächst machte er sich als Songschreiber einen Namen und schrieb für Peter, Paul & Mary sowie Ian und Sylvia Tyson. Auch Elvis bediente sich bei Lightfoot.

In den frühen 60er-Jahren schloss er sich der Folk-Bewegung an, die in Kanada mit Joni Mitchell, Neil Young und Leonard Cohen prominent vertreten war. Der Folk-Boom im Greenwich Village hat ihm eine eigene Identität als Künstler und Musiker gegeben. Als die Beatles-Invasion Nordamerika erreichte und die Folk-Bewegung nachliess, öffnete er sich dem Pop-Mainstream und schrieb Folk- und Country-Balladen, die sich auch an ein breiteres Publikum richteten.

Video: Youtube

Der grosse, internationale Durchbruch gelang ihm 1970 mit dem Song «If You Could Read My Mind», in dem er die Scheidung von seiner ersten Frau verarbeitete. Die Hitparaden erreichte der Song zunächst aber nur in seiner Heimat Kanada, in den USA und Grossbritannien. Auf dem europäischen Kontinent schlug der Song erst 1972 ein, während der Olympischen Sommerspiele. Die ARD unterlegte den Song einem regelmässigen Zuschauerwettbewerb, in dem die schönste Sportlerin gesucht wurde.

Noch im selben Jahr übersetzte die israelische Schlagersänger Daliah Lavi den Song und landete mit «Wär ich ein Buch» ebenfalls einen Hit. Heute gehört «If You Could Read My Mind» zu den Folk-Klassikern und gilt als eine der schönsten Folk-Balladen. In der Folge schuf Gordon Lightfoot eine ganze Reihe von Songs wie Summer Side Of Life» (1971), «Don Quixote» (1972), «Sundown» (1975), «Summertime Dream» (1976) und «The Wreck of the Edmund Fitzgerald» (1976), die zu Klassikern des Folk wurden. Gordon Lightfoot war ein sensibler, bescheidener, zurückhaltender Mensch und so klang auch seine Musik. Er mied Interviews und den Rummel des Showbusiness.

Gordon Lightfoot ist am 1. Mai im Alter von 84 Jahren friedlich in einem Spital in Toronto für immer eingeschlafen, heisst es auf seiner Facebook-Seite. Er war verheiratet, hatte sechs Kinder und mehrere Enkel. In seinen Liedern beschrieb er immer wieder die Schönheit von Kanadas Wäldern und Flüssen. In seiner Heimat war er eine nationale Ikone.