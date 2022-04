Gastbeitrag Hass ist die Krankheit, Kultur ist die Arznei Der russisch-schweizerische Schriftsteller Michail Schischkin schreibt in diesem Gastbeitrag über die kulturelle Zerrissenheit Russlands angesichts des Krieges in der Ukraine. Michail Schischkin Drucken Teilen

Das erklärte Ziel der Putin’schen «Spezialoperation» in der Ukraine war, die Russen, die russische Kultur und die russische Sprache vor ukrainischen Faschisten zu retten. Nun werden die vorwiegend russischsprechenden Städte im Osten des Landes mitsamt der Bevölkerung ausgerottet. Kriegsverbrechen werden nicht nur gegen Menschen, sondern auch gegen meine Sprache verübt. Putin hat die Sprache Puschkins und Tolstois zur Sprache der Kriegsverbrecher und Mörder gemacht. Russland wird auf absehbare Zeit nicht mit russischer Musik und Literatur assoziiert, sondern mit Bomben, die auf Kinder fallen.

Unversöhnlich nach dem Zweiten Weltkrieg

Mein Vater ging mit 18 an die Front, um seinen von den Deutschen ermordeten Bruder zu rächen. Nach dem Krieg hasste er sein ganzes Leben lang die Deutschen und alles Deutsche. Ich habe versucht, ihm zu erklären: «Papa, aber es gibt doch grosse deutsche Literatur! Deutsch ist eine schöne Sprache!» Diese Worte wirkten nicht auf ihn. Was werde ich nach dem Krieg den Ukrainern sagen können, deren Häuser von russischen Soldaten bombardiert und geplündert wurden, deren Familienangehörige von russischen Raketen getötet wurden? Dass die russische Literatur grossartig ist? Und dass die russische Sprache so schön ist?

«Ein Dieb ist mir lieber als ein Blutsauger»

Die grosse deutsche Literatur konnte Auschwitz nicht verhindern, die grosse russische Literatur konnte den Gulag, die stalinistischen Straflager, nicht abwenden. Wie vor hundert Jahren stehen russische Kulturschaffende vor der Wahl: patriotische Lieder singen oder emigrieren. 1917 usurpierten kommunistische Fanatiker die Staatsmacht, jetzt sind es zynische Kriminelle. Als Putin im Kreml auftauchte, zitierten russische Intellektuelle gerne die Zeile von Joseph Brodsky: «Ein Dieb ist mir lieber als ein Blutsauger.» Schon bald aber wurden die Diebe zu Blutsaugern. Eine Diktatur lebt von Kriegen und braucht keine Künstler, die ihre eigenen Lieder singen wollen.

Grosse Künstler müssen keine noblen Menschen sein

Die russischen Kulturschaffenden haben jetzt die Mission, der Welt zu zeigen: Russland ist nicht Putin. Aber die Kultur versagt immer, wenn der Krieg beginnt. Die wenigen bekannten Kulturschaffenden, die ihren Protest gegen das Putin’sche Regime offen bekunden, werden gehetzt und müssen emigrieren. Es tut weh, die Listen der Museumsdirektoren, Universitätsrektoren, Theaterregisseure zu sehen, die den Putin’schen Überfall auf die Ukraine in offenen Treuebriefen unterstützten. Sie sind Geiseln der Staatsgelder und entwickeln zynisch das Stockholm Syndrom: «Alle haben Familien zu ernähren.»

Wir, Zuschauer, Zuhörer sind naiv. Wir denken, wenn ein Schauspieler einen mutigen Helden im Film spielt, dann sollte er auch im Leben ein mutiger Held sein. Wenn eine Sängerin über die grosse Liebe singt, dann sollte sie auch selbst eine schöne Seele haben. Aber das muss nicht unbedingt sein. Das gilt auch für weltbekannte Dirigenten, Schriftsteller, Künstler. Die Boykottfrage erregt die Gemüter. Ich glaube, wenn Kulturschaffende das Putin’sche Regime und damit seinen Krieg unterstützen, dann genügt der Boykott nicht. In jedem Land gibt es Gesetze gegen die Kriegspropaganda. Es ist notwendig, die Gesetze anzuwenden. So funktioniert ein Rechtsstaat. Wenn aber jemand dazu aufruft, Puschkin und Tolstoi, die Stücke von Tschechow und die Musik von Schostakowitsch, die russische Kultur und die russische Sprache per se zu boykottieren, dann ist das eine verantwortungslose Dummheit, auf die die Putin’sche Propaganda nur wartet.

Schweigen heisst, den Aggressor zu unterstützen

Wir sind nun alle im Krieg. Was kann ein Künstler, ein Schriftsteller tun? Wir tun, was wir können – klare Worte sprechen. Schweigen heisst, den Aggressor zu unterstützen. Im 19. Jahrhundert kämpften die Polen gegen den russischen Zarismus «für eure und unsere Freiheit». Jetzt kämpfen die Ukrainer gegen Putins Armee für eure und unsere Freiheit. Sie verteidigen nicht nur ihre Menschenwürde, sondern die Würde der ganzen Menschheit, nicht nur die freie ukrainische Kultur, sondern auch die freie russische Kultur, die heute im Putinismus erstickt.

Ich habe das Buch «Frieden oder Krieg. Russland und der Westen» geschrieben. Das ist meine Erklärung Russlands, seiner Vergangenheit und Gegenwart. Auch meine Liebeserklärung an mein Land, das zum Monster wieder geworden ist, welches fremde und eigene Kinder frisst. Und mein Glaubensbekenntnis, dass es zu einer nationalen Schuldanerkennung kommen muss. Ohne die totale Entputinisierung wird Russland keine Zukunft haben. Ein Leser schrieb mir: «Ihr Buch hat meiner Liebe zu Russland geholfen, nicht im Blut der Ukrainer zu ersticken.» Nun, da so viel Blut vergossen wurde, kann ein Buch der Liebe zu Russland helfen, in diesem Blut nicht zu ertrinken?

Literatur des Schmerzes und Verlustes als Arznei

Nach dem Krieg werden Schmerz und Hass noch lange in den Seelen verbleiben. Dann werden Literatur, Kunst und Kultur die Bewältigung dieses Traumas zu leisten haben. Wahre Literatur und wahre Kunst ist, was dem Krieg entgegensteht. Wahre Literatur, Kunst, Musik handeln vom Menschenbedürfnis nach Liebe, nicht nach Hass. Nach jedem Krieg entsteht die Antikriegsliteratur. Erinnern wir uns an Hemingway oder Remarque. Ich zweifle nicht, dass junge Schriftsteller sich mit ihren Erfahrungen dieses Krieges auseinandersetzen werden. Russen und Ukrainer werden Texte schreiben, und es werden ganz andere Bücher sein. Sie alle werden über den Schmerz des Verlustes, den Tod, den Gram schreiben, aber in der ukrainischen Literatur werden Bücher über die Entstehung einer freien Nation, über den heroischen Widerstand gegen das Böse, über den Kampf um die Menschenwürde erscheinen, und für die Russen wird das Thema der nationalen Schuldanerkennung für die begangenen Verbrechen von Belang sein. Der Hass ist die Krankheit, die Kultur ist die Arznei.