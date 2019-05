«Game of Thrones»-Star lässt sich in Klinik behandeln – weil die Serie zu Ende ist

«Game of Thrones»-Star Kit Harington (32) wird nach Angaben seines Sprechers in einem «Wellness Retreat» behandelt. Der britische Schauspieler habe die Pause in seinem Terminkalender nutzen wollen, um an einigen «persönlichen Problemen» zu arbeiten.