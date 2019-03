Frontmann von The Prodigy ist tot Keith Flint, der Frontmann der Band Prodigy, ist im Alter von 49 Jahren gestorben. Dies berichten mehrere englische Nachrichtenportale.

Bekannt wurde «The Prodigy» mit dem Song «Firestarter», Frontmann Keith Flint sorgte mit seiner wilden Frisur und Schminke für Aufsehen. Keith sei am Montag tot in seinem Zuhause aufgefunden worden, berichten unter anderem die britischen Zeitungen «The Mirror» und «The Sun».

Update folgt....