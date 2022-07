Flamemco Jazz John McLaughlin, Al Di Meola, Paco de Lucia: Unveröffentlichtes Material des Trios veröffentlicht Das Gitarren-Trio stürmte Anfang der 1980er-Jahre die Hitparaden. «Saturday Night at San Francisco», das zweite Live-Konzert, ist eine lohnende Ergänzung.

John McLaughlin, Al DiMeola & Paco de Lucia. Jon Sievert / Premium Archive / Getty Images

«Friday Night At San Francisco» war ein Jazz-Hit, der sich weltweit über zwei Millionen mal verkauft. Eine begeisternde Live-Aufnahme von 1980 mit den Gitarren-Virtuosen John McLaughlin, Al Di Meola und Paco de Lucia - alle an der akustischen Gitarre. Angefeuert und frenetisch gefeiert von einem euphorisierten Publikum, trieben sich die drei Gitarreros zu Höchstleistungen an. Das Flamenco-Jazz-Projekt hatte durchaus auch einen kompetitiven und sportiven Charakter. Insofern knüpfte das Trio an die Swing- und Be-Bop-Ära mit ihren legendären Battles an. Der Erfolg der Scheibe löste nach der Ära deS Electric Jazz in den 1970er-Jahren aber auch eine Rückkehr zum Akustischen aus, mit einer Wirkung weit über den Jazz hinaus - und lange vor MTV-Unplugged.

Jetzt ist «Saturday Night at San Francisco» mit unveröffentlichten Aufnahmen des Trios einen Tag nach dem berühmten Konzert erschienen. Am selben Ort, aber mit einem völlig anderen Programm. Neben vier Trio-Stücken stellen sie die drei Helden Solo vor. Dabei fällt auf, dass McLaughlin im Vergleich zum filigranen Präzisionsartisten Al Di Meola fast schon brachial spielt. Am wärmsten und souveränsten klingt aber der Gott der Nylonsaiten, der 2014 verstorbene Erneuerer des Flamenco Paco de Lucia. Die wiederentdeckte Aufnahme ist aber vor allem auch lohnend, weil die Drei nach der nervösen Premiere am Tag zuvor viel entspannter und souveräner musizieren.

John McLaughlin Al Di Meola Paco de Lucia : Saturday Night at San Francisco (earMusic).