Pop Finneas, die andere Hälfte von Billie Eilish Der grosse Bruder ist mitverantwortlich für die Meilensteinmusik seiner kleinen Schwester. Auf seinem Debüt «Optimist» beweist der 24-Jährige, dass er ein hochbegabter Komponist, Multiinstrumentalist, Sänger und Produzent ist.

Finneas mit seiner kleinen Schwester Billie Eilish: «Ich hatte nie viele Freunde».

Finneas, das merkt man im Gespräch sofort, ist ein etwas schrulliger junger Mann. Aber auch sehr nett. Der fünf Jahre ältere Bruder von Billie Eilish hat mit ihr alle Lieder geschrieben, produziert und damit Weltruhm, Wohlstand und acht Grammys erreicht. Dazu kommt der Bond-Song «No Time To Die», der aktuell im Kino läuft. Aber wenn man das alles nicht wüsste, würde man es nicht merken. Finneas wirkt nicht wie ein Superstar, sondern eher wie ein leicht verpeilter Doktorand in einem naturwissenschaftlichen Fach. Und er sagt: «Ich bin dankbar für jede einzelne Auszeichnung. Aber Chartpositionen und Erfolge machen dich auch nicht glücklicher, wenn du vorher nicht glücklich warst. Ganz ehrlich: Wenn du depressiv bist, bist du mit und ohne Grammy depressiv.»

Ein optimistischer Grübler und Melancholiker

Seine Depressionen habe Finneas so gut es eben geht im Griff, in seinem spezifischen Fall seien die Symptome der Krankheit mit den Jahren und regelmässiger Psychotherapie milder geworden. Aber der Titel «Optimist» (Finneas insistiert, er sei tatsächlich einer) straft die Lieder auf diesem vorzüglichen Pop-Album natürlich schon auch lügen. Denn Finneas, der seine Platte von vorne bis hinten allein komponiert, produziert und jedes Instrument selbst gespielt hat (auch seine Schwester ist nicht dabei), gibt sich auf fast jedem dieser Stücke als Grübler, als Tiefdenker, als Melancholiker zu erkennen.

Im Text zu «Love Is Pain» träumt er, dass seine Eltern sterben. Überhaupt geht es auf «The Optimist» immer wieder um den Tod, aber auch um eine ungewisse Zukunft. «Wie kannst du über Liebe singen, wenn die Kinder alle sterben», fragt Finneas sich selbst in „The Kids Are All Dying“ und sagt: «Geopolitische und soziale Fragen und Probleme sind wichtig. Kunst, Offenheit und Emotionalität sind es aber auch. Ich versuche, beides zu verbinden und fühle mich privilegiert, eine Plattform zu haben, um über Themen zu sprechen, die drängend sind.» Als Beispiel nennt er das neue Anti-Abtreibungs-Gesetz in Texas, das er als menschenverachtend ansieht.

«Ich hatte nie viele Freunde, aber wenige sehr gute», sagt Finneas. Er sei nie ein sorgenfreier Mensch gewesen. In der Schule habe er sich gewundert, dass nicht alle Kinder so krasse Ängste und existenzielle Nöte hatten wie er – während die anderen Kinder wiederum tendenziell Finneas ziemlich schräg und komisch fanden. Was die anderen dachten, war ihm egal. Mit 12 Jahren begann er das Songschreiben, mit 14 das Produzieren, alles zuhause im Kinderzimmer, später gesellte sich häufig Billie dazu. «Als ich 17 war, konnte man sich meine Musik so langsam anhören». Zum Grossmaul hat es bis heute nicht gereicht.

Was sich auf «Optimist» herauskristallisiert, ist eine klare stilistische Handschrift O’Connells. Er vermeidet so gut wie alles, was trendy, modern, allzu Beat-lastig aber auch bewusst wie so viele gerade nach den 70ern oder 80ern klingt. Stattdessen setzt er lieber auf Tasteninstrumente aller Art, lässt in «The 90s» absichtlich stark den warmen, melodischen Pop jener Dekade einfliessen, die er nur als Kleinkind erlebte. «Mir gefällt Popmusik, die so aufgebaut ist, dass man sie sich auch in Jahren noch gerne anhören wird», sagt Finneas.

Die Pandemie hat ihre Spuren hinterlassen

Und natürlich hat auch die Pandemie im Schaffen dieses sanften, nachdenklichen Jungen ihre Spuren hinterlassen. In «Only A Lifetime», einer klassischen, hymnischen Popnummer, lässt Finneas Corona quasi Revue passieren – und kommt zu einem Finneas-typischen Fazit. «Im Prinzip hatte ich ein richtig angenehmes Jahr. Ich habe zwei Alben gemacht, die Zitronen in meinem Garten gepflückt, viel gekocht und anderthalb Jahre am Stück mit meiner Freundin verbracht, die nicht ganz so geduldig war wie ich und immer wissen wollte, wann die Pandemie endlich vorbei ist.» Statt einer Antwort habe er ihr zu bedenken gegeben: «Geniess das doch jetzt. Es wird früh genug wieder hektisch, und dann wirst du dich manches Mal nach diesem Lebensabschnitt zurücksehnen.» Logisch: Wenn sich einmal im Leben alle anderen Sorgen machen, macht Finneas Baird O’Connell sich keine.

Finneas: Optimist. Erscheint am 15. Oktober.