Filmfestival Locarno wird neu von einer Frau geleitet Nach dem Wechsel von Carlo Chatrian zur Berlinale übernimmt die Französin Lili Hinstin per Ende Jahr die künstlerische Leitung des Locarno Festival.

Lili Hinstin, neue künstlerische Leiterin des Filmfestival Locarno, Freitag, 24. August 2018.

Die Französin Lili Hinstin wird per Ende Jahr die künstlerische Leitung des Locarno Festival übernehmen. Dies hat der Verwaltungsrat des Festivals an einer Sitzung vom Freitagmorgen einstimmig beschlossen.

Hinstin ist "glücklich", die neue Herausforderung annehmen zu dürfen. "Ich werde mit viel Begeisterung und meinen bisherigen Erfahrungen alles daransetzen, das Festival der Freiheit und Entdeckungen weiterzuentwickeln", wird sie in einem Communiqué des Festivals vom Freitag zitiert.

Zuvor für die Französische Akademie zuständig

Die 1977 in Paris geborene Hinstin hat Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften mit Schwerpunkt Philosophie studiert und leitet seit 2013 das Entrevues Belfort - Festival International du Film. 2001 gründete sie die Produktionsfirma Les Films du Saut du Tigre, von 2005 bis 2009 war sie für die Filmaktivitäten der Französischen Akademie in Rom zuständig, und von 2011 bis 2013 hatte sie das Amt als stellvertretende künstlerische Leiterin des Cinéma du Réel in Paris inne.

"Lili Hinstins Profil entspricht genau unseren Ansprüchen an die künstlerische Leitung des Locarno Festival", sagte Festival-Präsident Marco Solari zu der Wahl. Ziel sei es, bei der 75. Ausgabe im Jahr 2022 ein Festival zu feiern, das, "ohne seine Geschichte zu verleugnen, fähig ist, die gesellschaftlichen Veränderungen vorwegzunehmen".