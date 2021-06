Filme und Serien im Juni Omar Sy als Trickdieb, Italien-Feeling und der Darsteller aus «Better Call Saul»: Worauf wir uns alles freuen diesen Monat Was läuft im Monat Juni im Kino und bei Netflix und Co.? Die Film- und Serienredaktion von CH Media schafft Überblick.

Omar Sy als Assane Diop in der Netflix-Serie «Lupin». Teil 2 startet diesen Monat. Bild: Netflix

«Wanda, mein Wunder» (CH 2019, 105 Minuten); Regie: Bettina Oberli. War der Eröffnungsfilm am letztjährigen Zürcher Filmfestival ZFF. Hier geht's zur ausführlichen Besprechung. Startet am 3.6. im Kino.

«The Courier» (GB 2020, 111 Minuten); Regie: Dominic Cooke. Spionage-Thriller mit Benedict Cumberbatch über die wahre Geschichte eines Geschäftsmanns, der für die amerikanischen und britischen Geheimdienste in der Sowjetunion Spion war. Kinostart am 3.6.

«Nomadland» (USA 2020, 108 Minuten); Regie: Chloé Zhao. Der diesjährige Abräumer bei den Oscars mit Frances McDormand in der Hauptrolle als moderne Arbeitsnomadin in den USA. Startet am 10. Juni im Kino.

Trailer zu «Nomadland» mit Frances McDormand. Quelle: Youtube

«Nobody» (USA 2020, 92 Minuten); Regie: Ilya Naishuller. Bob Odenkirk, besser bekannt als Anwalt auf Abwegen Jimmy «Saul Goodman» McGill in der Netflix-Serie «Better Call Saul» in einem rasanten Thriller. Odenkirk für einmal als herumballernder Familienvater auf einem Rachefeldzug. Startet ebenfalls am 10. Juni im Kino.

Trailer zu «Nobody». Quelle: Youtube

«Luca»: Animationsfilm aus der Küche Pixar/Disney. Verspricht pures Dolce Vita. Dient der Film auch als Ersatz für Italienferien? Ab dem 16. Juni im Streaming bei Disney +.

Trailer zu «Luca». Quelle: Youtube

«A Quiet Place part 2» (USA 2020, 97 Minuten); Regie: John Krasinski. Teil 1 war ein Hit, mit Bildern, die gemacht sind fürs Kino und nicht für den Bildschirm zu Hause. Auf Teil 2 freuen wir uns nun besonders. Ab dem 17.6. im Kino.

Trailer zu «A Quiet Place part 2». Quelle: Youtube

«The Father» (GB 2020, 97 Minuten); Regie: Florian Zeller. Endlich kommt auch dieser Oscar-Preisträger ins Kino. Anthony Hopkins und Olivia Colman im Tochter-Vater-Kammerspiel. Kinostart am 24.6.

Ein Historien-Epos aus der Küche Sky Studios: die Entwicklung Livias (gespielt von Kasia Smutniak) vom Mädchen zur mächtigsten Herrscherin Roms. Bild: Sky Studios

«Domina»; erste Staffel der neuen Sky-Original-Serie. Im Kaiserreich hat nach dem Tod Cäsars eine Frau das Sagen. Historiendrama, das sich der Figur Livia Drusilla widmet. Ab dem 3.6. bei Sky Show.

Trailer zu «Domina». Quelle: Youtube

«Lisey's Story»: Die 8-teilige Miniserie basiert auf dem Buch von Stephen King. Dieser adaptierte die Geschichte auch gleich selbst für das Drehbuch. Die Serie folgt der Figur Lisey Landon (gespielt von Julianne Moore) zwei Jahre nach dem Tod ihres Gatten, dem berühmten Romanautor Scott Landon. Lisey wird im Zuge einiger Ereignisse an Episoden aus ihrer Ehe erinnert, die sie verdrängt hat. Nun muss sie sich ihren Geistern stellen. Bei Apple TV + ab dem 4. Juni.

Trailer zu «Lisey's Story». Quelle: Youtube

«Dom»: Der Drogenkrieg für einmal auf brasilianisch. In Rio de Janeiro stehen die beiden Hauptprotagonisten auf gegnerischen Seiten. Ab dem 4. Juni bei Amazon Prime.

«Loki»; lange erwartet, endlich da. Marvel-Fans können sich ab dem 9. September bei Disney + einloggen.

Trailer zu «Loki». Quelle: Youtube

«Lupin» (Zweite Staffel): Der französische Publikumsliebling Omar Sy («Intouchables») ist Assane Diop, der inspiriert ist von der französischen Meisterdieblegende Arsène Lupin. Diop begibt sich auf Rache für seinen Vater – uns bringt damit seine eigene Familie in Probleme. Staffel 1 bereitete sehr viel Spass. Nun freuen wir uns auf die zweite Staffel dieser französischen Serie. Ab dem 11. Juni bei Netflix.

Trailer zu «Lupin» (Teil 2). Quelle: Youtube

«Physical» 10-teilige Mini-Serie von Apple. Besonders der 1980er-Look reizt an dieser schwarzhumorigen angekündigten Komödie. Ab dem 18. Juni auf Apple TV +.

Trailer zu «Physical». Quelle: Youtube

«It's a Sin»; benannt nach dem gleichnamigen Lied der Pet Shop Boys. Es handelt sich um eine 5-teilige LGBT-Miniserie über junge Schwule im London der 1980er. Ab dem 20. Juni bei Sky Show.

«Breeders»: Die Eltern-Comedy-Serie mit Martin Freeman in der Hauptrolle ist zurück mit Staffel 2. Kommt sie mit ebenso viel schwarzem Humor daher wie Staffel 1? Ab dem 22. Juni bei Sky Show.

«Solos»: Allein und doch verbunden. Diese zusammenhängenden Episoden zum Menschsein kommen vielleicht etwas spät, wenn man glaubt, die Pandemie neige sich zumindest hier ihrem Ende zu. Mit Anne Hathaway, Helen Mirren und Morgan Freeman. Auf diese 7-teilige Mini-Serie von Amazon freuen wir uns ganz besonders. Ab dem 25. Juni bei Amazon Prime.

Trailer zu «Solos». Quelle: Youtube

«Somos»: Diese Serie behandelt die Zeit vor dem Massaker an Bewohnern der mexikanischen Kleinstadt Allende im Jahr 2011. Richtig für Serienfreunde, die sich für den Drogenkrieg und seine Folgen insbesondere für die Bevölkerung interessieren. Ab dem 30. Juni bei Netflix.