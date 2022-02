Imagekorrektur «Pam & Tommy»: Das berüchtigtste Sex-Tape der Welt wird zur Miniserie Sex, Crime und das frühe Internet: Eine achtteilige Serie sorgt für eine Imagekorrektur für Pamela Anderson.

Die Engländerin Lily James als «Baywatch»-Ikone Pamela Anderson. Bild: Disney+

Alles beginnt mit einem angepissten Elektriker. Drei Monate lang arbeiteten Rand Gauthier und eine Handvoll anderer Handwerker daran, die Villa von Tommy Lee und Pamela Anderson in Malibu in einen «riesigen Spielplatz für Erwachsene» zu verwandeln. Es ist das Jahr 1995, und der Mötley-Crüe-Drummer und die «Baywatch»-Nymphe sind das Celebrity-Paar schlechthin. Die Handwerker werden von einem Tag auf den anderen entlassen. Geld haben sie nie gesehen.

Als Gauthier und der Bauunternehmer in die Villa zurückkehren, um ihr Werkzeug zu holen, richtet Tommy Lee eine Schrotflinte auf sie und meint, sie sollen sich verpissen.

Gauthier ist stinksauer und schwört Rache. Er klaut den Safe, darin auch ein romantisches Flitterwochen-Video mit ein bisschen Sex.

Wie Gauthier zusammen mit einem Pornoproduzenten und der finanziellen Unterstützung eines Mafioso über die Website «Pamela‘s Hardcore Sex Video» VHS-Kassetten vertrieb, erzählt nun die Serie «Pam & Tommy». Bald kursieren Raubkopien in den Strassen, und ein Internetpionier im Pornogeschäft riecht das grosse Geschäft. Schliesslich kann man das Video ganz legal im Internet oder im Laden kaufen.

Als Personen von öffentlichem Interesse wurde dem Paar das Recht, die Verbreitung zu stoppen, abgesprochen. Die Geschichte aus einer Zeit, in der das Internet noch in den Kinderschuhen steckte, nahm vieles vorweg: Grenzenlose Selbstpromotion in den sozialen Medien, aber auch die Veröffentlichung von Inhalten mit dem Interesse, einer Person zu schaden.

Was für ein Arschloch ist doch dieser Tommy Lee

Der achtteiligen Serie zugrunde liegt der Artikel «Pam and Tommy: The Untold Story of the World’s Most Infamous Sex Tape» von Amanda Chicago Lewis, 2014 im «Rolling Stone» erschienen. 20000 Dollar hätte das Paar ihm geschuldet, sagte Gauthier der Journalistin. Aber eben, ums Geld ging es ihm nicht in erster Linie. Er wollte Tommy Lee eins auswischen.

Die erste Folge von «Pat & Tommy» etabliert diesen Konflikt genüsslich. Was für ein Arschloch ist doch dieser Tommy Lee. Das ist es, was das Publikum denken soll und wird von «I, Tonya»-Regisseur Craig Gillespie flott inszeniert. Komiker Seth Rogen, Produzent und Darsteller des gedemütigten Handwerkers– in der Serie ist er Schreiner– passt vom Typ her, ein guter Schauspieler aber ist er nicht.

Dafür Sebastian Stan als Tommy und besonders «Downton Abbey»-Star Lily James als Pam. Die zwei folgenden Episoden, wie sich die beiden kennen lernen und nach nur vier Tagen Dauerparty in Cancún heiraten, machen grossen Spass.

Die Serie hält sich ziemlich genau an den «Rolling Stone»-Artikel. Während sich dieser aber auf Gauthier fokussiert, dreht sich in «Pam & Tommy» im Grunde alles um Pamela Anderson und darum, wie dieser bis heute berühmteste Promi-Internet-Leak für ihr Leben und ihre Karriere andere Konsequenzen hatte als für ihren Ehemann:

Er ist der Rockstar mit dem grossen Schwanz, sie die belächelte Schlampe – sie posiert ja auch für das «Playboy»-Cover, was will sie sich da beklagen.

Anderson kann sich ihre Ambitionen auf eine ernsthafte Schauspielkarriere abschminken (das wäre wahrscheinlich auch sonst nichts geworden), Lees «Sex, Drugs & Rock’n’Roll»-Image wird nur befeuert.

Ehe des Promipaares wird detailreich ausgebreitet

«Pam & Tommy» soll unterhalten und gleichzeitig Pamela Anderson durch die #MeToo-Brille Gerechtigkeit widerfahren lassen. Dabei stört es nicht, dass die Episoden unterschiedlich lang sind und sie zwischen den Figuren und Erzählsträngen hin- und herspringen.

Diese Geschichte ist tatsächlich verrückt!

Aber, kommt auch das private Video praktisch nur auf der Tonspur vor, wird doch die «skandalöse» Ehe des Promipaares detailreich ausgebreitet. Insofern ist «Pam & Tommy» inkonsistent und findet keine rechte Schlusspointe.

Während sich Tommy Lee laut einem Freund auf die Serie freut, will Pamela Anderson nichts davon wissen. Eine ihrer Freundinnen, die Musikerin Courtney Love, äusserte sich letztes Jahr in einem Facebook-Post zum «fucking unverschämten» Projekt: Es werde ihrer Freundin ein «weiteres komplexes Trauma» verursachen.