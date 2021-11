Kurzporträt Die französische Regisseurin Céline Sciamma macht sich immer neue Fans Céline Sciamma («Portrait de la jeune fille en feu») gibt Frauen und Mädchen im Kino ein neues Gesicht. Kompromisslos.

Der neue Film von Céline Sciamma heisst «Petite maman». Tristan Fewings/Getty

Sie erinnert ein bisschen an die Schweizer SP-Politikerin Jacqueline Badran, die französische Filmemacherin Céline Sciamma. In ihrem Auftreten, der Art, wie sie sich bewegt. Und wegen ihres scharfen analytischen Verstands. Sie steht aber definitiv nicht so gern vor fremden Leuten. Als Sciamma vor einem Jahr über das Drehbuchschreiben referiert, muss sie erst ihre Nervosität abschütteln. Der Humor, den sie in ihren Vortrag eingeflochten hat, will nicht so recht zünden. Aber sie kommt immer mehr in Fahrt. Drehbücher zu schreiben, ist Céline Sciammas Beruf – nach einem Studium der französischen Literatur absolvierte sie eine Ausbildung zur Drehbuchautorin.

Für «Portrait de la jeune fille en feu» wurde die 42-Jährige 2019 in Cannes mit dem Drehbuchpreis ausgezeichnet. Es ist ihr bisher grösster Erfolg, und der Liebesfilm hat sie einem breiten Publikum bekannt gemacht.

Ganz viele Kinogänger auf der ganzen Welt haben sich schlicht und einfach in diesen Film verliebt.

Und damit auch ein bisschen in die Regisseurin. Am Donnerstag läuft Sciammas neuestes Werk in den Kinos an. «Petite maman» ist ganz anders als «Portrait de la jeune fille en feu» und doch so ganz Sciamma.

Die Werkliste der Französin ist nicht lang, hat es aber in sich. In «Water Lilies» fängt sie die Ängste 15-jähriger Mädchen ein, «Tomboy» zeigt eine Zehnjährige bei der Suche nach ihrer sexuellen Identität. In «Bande de filles» richtet sie den Blick auf eine Mädchengang in der Banlieue, auf Gesichter, die im französischen Kino inexistent ­waren. Auch das Drehbuch zum oscarnominierten Schweizer Stop-Motion-Film «Ma vie de Courgette» stammt von ihr.

Sie kehrt zur Kinder­perspektive zurück

«Portrait de la jeune fille en feu» wurde gefeiert als Manifest des weiblichen Blicks. Adèle Haenel, eine der Hauptdarstellerinnen und Sciammas Ex-Partnerin, wurde zur Galionsfigur der französischen #MeToo-Bewegung. Sciamma sieht ihren Film als beides, als Liebes- und als politischen Film. Letzteres rein dadurch, dass er die patriarchalische Gesellschaft, in der er spielt, komplett ausblendet.

In «Petite maman» kehrt sie wieder zur Kinderperspektive zurück, obwohl sie nach «Bande de filles» dachte, sie hätte damit abgeschlossen. Kinder sind unschuldig und haben doch den Durchblick.

Dieses Mal geht es um das Band zwischen Mutter und Tochter, Grossmutter und Enkelin.

Die achtjährige Nelly freundet sich mit der gleichaltrigen Marion an – das jüngere Ich ihrer Mutter. Was sich anhört wie ein Zeitreisefilm, zeigt völlig unspektakulär, wie man sich durch Erinnerung und Fantasie geliebten Menschen verbunden fühlen kann.

Céline Sciamma schreibt ihre Drehbücher ausgehend von einzelnen Szenen. Sie fokussiert dabei auf die Sehnsüchte ihrer Figuren und nicht auf Konflikte, die die Handlung vorantreiben. Szenen, die am Ende nur dazu da wären, den Plot zusammenzuhalten, fliegen raus. Vielleicht sind ihre Filme deshalb so intensiv, zärtlich und sinnlich. In ihren Drehbüchern formuliert sie eine kompromisslose Vision, die sie dann als Regisseurin ebenso radikal umsetzt.