Leonardo DiCaprio auf Netflix «Haha, Weltuntergang! Wein’ doch»: Diese Filmsatire nimmt die untätige Politik aufs Korn Netflix warnt in einer neuen Satire vor einem Killerkometen, der niemanden kümmert. Doch worauf zielt der Film wirklich?

Die Henkersmahlzeit vor dem Einschlag für Mindy(Leonardo DiCaprio, vorn), Kate (Jennifer Lawrence) und Yule (Timothée Chalamet). Bild: Netflix

Welcher Witz bringt auf den Punkt, wie die Politik auf eine drohende Klimakatastrophe reagiert?

«Ich möchte friedlich im Schlaf sterben wie mein Grossvater und nicht vor Angst schreien wie seine Passagiere.»

Das kurze Zitat des amerikanischen Humoristen Jack Handey steht zu Beginn der grossartigen Filmsatire «Don’t Look Up» von Netflix, die es zuerst im Kino zu sehen gibt.

«Don’t Look Up» freilich dreht sich nicht um den Klimawandel, nein, der Film beginnt mit einer Entdeckung im All. Astronomiedoktorandin Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) und ihr Professor Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) stossen bei ihren Beobachtungen auf einen Kometen von etwa zehn Kilometern Durchmesser. An sich ein Erfolg für das Forscher-Duo. Doch was ist Erfolg schon wert, wenn der Gesteinsbrocken «in der Grösse des Mount Everest» die Erde nicht verfehlen und dort in nur einem halben Jahr jegliches Leben auslöschen wird? Zu diesen schockierenden Erkenntnissen jedenfalls gelangen Dibiasky und Mindy.

Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence machen in «Don't Look Up» eine folgenschwere Entdeckung im All. Quelle: Netflix/Youtube

Was tun mit einer solch Schockerkenntnis?

Mindy und Dibiasky wenden sich an die US-Präsidentin. Denn die Regierung verfügt über Programme und Mittel, um einen solchen «Planetenkiller» gezielt umzulenken und das Schlimmste zu verhindern. Und so reisen unsere beiden Helden ins Weisse Haus. Doch dort hat die exzentrische US-Präsidentin Orlean (gespielt von Meryl Streep) Wichtigeres um die Ohren. Wegen einer Sexaffäre, in die sie verwickelt ist, bangt sie um ihren Sitz. Als Präsidentin weiss sie Prioritäten zu setzen, die Abwendung des Weltuntergangs muss warten.

Tags darauf lässt sie sich dann das Problem schildern. Vom eigenen Sohn und Stabschef (Jonah Hill) beraten, dessen Intellekt wirkt, als hätte ihn längst ein Asteroid pulverisiert, kommt sie zur Lösung, erst einmal gar nichts zu tun.

Polit-Gespann trifft Forscher-Duo: Meryl Streep überzeugt als US-Präsidentin und Jonah Hill als ihr Sohn und Stabschef. Bild: Netflix

Gigantischer Meteoroid entdeckt, keiner will es glauben, keiner fühlt sich zuständig, keiner handelt, bumm, alle tot. So lautet der Plot von Drehbuchautor und Regisseur Adam McKay. In einem Kurzfilm ist das erzählt, könnte sich einer denken.

McKay aber spinnt daraus über zwei Stunden köstlichste Gesellschaftssatire. Es geht um die (verblödende) Kraft von Social Media, die dazu führt, dass sich Menschen eher für Gossip über die angesagte Musikerin (mit sehr viel Selbstironie gespielt von Ariana Grande) inte­ressieren denn für die Katastrophe. Es geht um eine Präsidentin, deren Botschaften («Don’t look up», «schaut nicht hoch» also) und Wahlkampfkäppis stark an ein abgewähltes Vorbild aus der Realität angelehnt sind. Es geht um Massenmedien (repräsentiert von einer Journalistin und gespielt von Cate Blanchett), die unterhalten statt informieren und der Tragweite der Botschaft, mit der sich Mindy und Dibiasky schliesslich an die Öffentlichkeit wenden, nicht gerecht werden können. Und es geht um einen Techkonzern und dessen Chef, der so mächtig ist, dass er alle in der Tasche hat.

Während sich Mindy in diesem Gefüge eingliedert, versucht es Dibiasky mit eindringlichen Warnungen à la Greta Thunberg und wird so für die einen zur Ikone und für die anderen zur griesgrämigen Spassverderberin. «Haha, genau, Weltuntergang! Wein’ doch!»

Verzweifeln an der Menschheit: Mindy und Kate im Weissen Haus. Bild: Netflix

Böse, eindringlich, alles, was Satire braucht

Adam McKay kam die Idee für das Drehbuch während eines Gesprächs mit einem Journalisten, der ebenso frustriert war über die tiefe Dringlichkeit, mit der das Thema Klimawandel in der Politik behandelt wird, und sagte, «es ist, als würde ein riesiger Asteroid auf die Erde zurasen, und niemand schert sich». Dass die Pandemie die in seiner Satire gespiegelten Dysfunktionalitäten der Gesellschaft noch verstärkt, konnte McKay da noch nicht ahnen.

Mit seinem Staraufgebot und dem Timing in der zu Ende gehenden Saison für die Anwärter der kommenden Oscarverleihungen wird «Don’t Look Up» zum heissen Kandidaten. Die tollen Auftritte von DiCaprio, Lawrence und Co. überstrahlen ein wenig die Leistung eines Timothée Chalamet als Skater mit einem Hang zu Jesus in der Katastrophe oder eines Jonah Hill, der den fiesen Stabschef im Weissen Haus perfekt verkörpert. Oder Mark Rylance als Tech-Chef, der im tödlichen Kometen mit seinen seltenen Erden mehr Nutzen als Gefahr sieht und ihn kontrolliert aufschlagen lassen will.

Leichtfüssiger, unterhaltsamer und gleichzeitig böser und eindringlicher kam jedenfalls noch nie ein Katastrophenfilm auf die Leinwand als diese sehr gelungene Satire.