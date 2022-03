Preiswürdig Die Kraft der ukrainischen Turnerin Olga: Wie Filme mit Laien in der Schweiz das Kino erobern Filme mit Schauspielerinnen ohne Erfahrung haben grosse Chancen auf den Schweizer Filmpreis. Was braucht es, dass Laiendarsteller für Meisterwerke sorgen?

Fokussiert im Wettkampf, nachdenklich abseits der Turnhalle: Olga, gespielt von Anastasia Budiashkina, schöpfte aus den Erfahrungen, die ein Teenager macht. Bild: Cineworx

Selbst ihr Auftritt abseits vom Stufenbarren zeugt von einer immensen Willensstärke. Die Kunstathletin Anastasia Bu­diashkina steht auf der Bühne des Zürcher Filmpodiums. Gleich wird «Olga» gezeigt. Der Film des Westschweizer Regisseurs Elie Grappe ist der beste zurzeit im Kino und Favorit für den Schweizer Filmpreis, der am Freitagabend vergeben wird. Die heute 20-Jährige spielt darin die Hauptrolle: eine ukrainische Turnerin, die 2014 im Schweizer Exil überrascht wird vom Ausbruch und von der blutigen Niederschlagung der Euromaidan-Proteste in ihrer Heimat.

Mitfavorit für den wichtigen Filmpreis ist «La Mif», ebenfalls aus der Romandie und ebenfalls getragen von Laien. Sind Filme mit Laien also die besseren Filme und was braucht es, damit deren Darbietung zu einem besseren Ergebnis führt als mit ausgebildeten Schauspielern?

Das Zauberwörtchen ­ heisst Authentizität

Staubtrocken und nur kurz sind in Zürich die Antworten der schüchternen Anastasia Bu­diashkina auf die Fragen. Mit ihrer Nonchalance bringt sie das Publikum zum Lachen. Dabei ist sie erst vor wenigen Tagen in der Schweiz angekommen, nachdem sie aus ihrem Wohnort in der Ukraine, Charkiw, fliehen musste. Die Geschichte, die «Olga» erzählt, holt Anastasia Budiashkina nun also ein.

Ihre Leck-mich-Attitüde ist auf der Bühne ebenso spürbar wie im Film. Sie wirkt in Bu­diashkinas Fall nicht abstossend, sondern macht einen Teil einer faszinierenden Aura aus. Dieselbe, die sie umgibt, wenn sie im Film der Sorge des Trainers, sie könnte sich bei einer noch zu schwierigen Übung am Stufenbarren verletzen, recht gibt, aber exakt das Gegenteil tut. Regisseur Grappe erzählte im Gespräch mit dieser Zeitung:

«Anastasia fiel uns auf, als wir erstmals das Training besuchten. Sie war die einzige der Turnerinnen, die sich nicht für uns interessierte. Ihre Aufmerksamkeit galt allein den Ringen, an denen ihr eine Übung nicht gelingen wollte. Ich erkannte sofort, das ist meine Hauptdarstellerin.»

Grappe nannte die Arbeit mit Budiashkina «aufreibend im positiven Sinne». Er hatte kein vollständiges Script, aber eine grobe Idee. Bei Budiashkina stiess er immer auf Widerstände. Sie verstand zwar trotz der sprachlichen Barriere, was er von ihr verlangte, machte aber jeweils das Gegenteil. So gesehen, trägt Budiashkina nicht nur durch den Film, dieser trägt auch ihre Handschrift. Etwas, das typisch ist für Filme mit Laien. Sie sind Teil der Stoffentwicklung.

In der Schweiz hat schon Fredi M. Murer mit Laien seinen Filmen die Seele eingehaucht, etwa «Höhenfeuer» (1985). Dafür wird er nun im Rahmen des Schweizer Filmpreises geehrt. Und zur Perfektion trieb das Spiel zwischen Schauspielerinnen und Laiendarstellern die chinesisch-amerikanische Regisseurin Chloé Zhao, deren Film «Nomadland» 2021 an den Oscars abräumte. Weitere aktuelle Beispiele sind die Coming-of-Age Serie «Euphoria» über die jugendliche Drogenhölle oder der viel gefeierte Film «The Florida Project» über eine alleinerziehende Mutter, die mit ihrer Tochter im Schatten von Disneyworld von Motel zu Motel ziehen muss, weil sie mangels Kreditwürdigkeit keine Wohnung findet. Der Charme von «Tschugger» schliesslich, dem Schweizer Serien-Hit schlechthin, basiert weitgehend auf der Darbietung von Laien.

Mit Laien zu drehen, braucht vor allem eines: viel Zeit

«La Mif» von Fred Baillif gehört in diesem auffallend starken Schweizer Filmjahrgang ebenfalls genannt. Wer mit Beteiligten darüber spricht, der erkennt mehr als einen Film, sondern fast schon ein Lebensprojekt. «La Mif» dreht sich um ein Mädchenheim in der Westschweiz und ein dunkles Geheimnis, das die Heimleiterin Lora mit sich trägt. Sowohl die Mädchen als auch die Heimleiterin schöpften für den Film aus ihren eigenen Erfahrungen oder aus solchen, die ihnen von anderen Beteiligten geschildert worden waren.

Emotionen im Jugendheim: Trailer zu «La Mif». Quelle: Aardvark Film Emporium/Youtube

Regisseur Baillif begann seine berufliche Karriere als Sozialarbeiter. Bei einem Praktikum in einem Heim lernte er seine spätere Hauptprotagonistin Claudia Grob kennen. Die Idee reifte über die Jahre, die Planung und Umsetzung nahm viel mehr Zeit in Anspruch als üblicherweise ein Spielfilm. Behutsam startete Baillif mit Workshops, näherte sich mit seinen Protagonistinnen erst nach und nach den Figuren und ihren Geschichten.

Zurück zu «Olga» und zur Frage, was Filme mit Laien so eindringlich macht: Das Rasseln der Turngeräte, die Schläge, wenn Körper auf Matten prallen, prägen den Film. Und Olga bleibt Olga, da ist kein Double, da ist keine Stuntfrau zu sehen, selbst dann nicht, wenn Olga die Ratschläge ihres Trainers in den Wind schlägt und bei einer schwierigen Kunstfigur abermals eine brutal anzuschauende Bruchlandung hinlegt.