Lesetipps: Bilderbücher

Vom Kofferpacken im Reisefieber und lesenden Lemmingen. Bettina Kugler

Kein Grund zur Hektik: Das Kofferpacken für die Ferien hat noch Zeit. Das Reisefieber aber steigt, wenn wir schon jetzt Listen im Kopf machen und dabei an Picknick denken, an Lagerfeuer und Strandspaziergänge. Julia Dürr und Regina Schwarz verstauen nicht nur Naheliegendes im roten Koffer – sie packen mit Schwung und Sinn für Skurriles weit mehr als sieben Sachen. Mitgenommen wird, was sich reimt. So macht das Gedächtnisspiel noch mehr Spass und versüsst uns bald das notwendige Übel des Packens.

Regina Schwarz, Julia Dürr: Ich packe meinen Koffer. Ab 4. Tulipan 2018, Fr. 27.–

Wie ein Refrain wiederholt sich ein Satz in diesem poetischen Text über das Leben einer kanadischen Bergarbeiterfamilie in den 1950er-Jahren: «Tief drun­ten unter dem Meer gräbt mein Vater nach Kohle.» Ein denkbar starker Kontrast zum Licht, zum Wind, der Wiesenkerbel und Lupinen wispern lässt, zur Lebensfreude des Buben, der erzählt: vom Aufwachen, Spielen, vom Schaukeln, Einkaufen, der Geborgenheit zu Hause. Mühsal und Schmutz gehören hier zum Leben; dafür finden die Künstlerinnen eine überaus starke Sprache.

Joanne Schwartz, Sydney Smith: Stadt am Meer. Ab 5. Aladin 2018, Fr. 26.–

Eines vorweg: «Dito!» ist lateinisch und heisst so viel wie «wollte ich auch gerade sagen». Dass es der Dritte im Bund der Lemminge zuverlässig auf jeder Doppelseite ausruft, reicht eigentlich als Beweis dafür, dass die Kerlchen nicht dumm sind. Könnten sie zudem noch lesen, so die steile These der Geschichte, dann würden sie sich nicht von Klippen stürzen. So steht es im Buch, das Fuchs Foxy an Bord der S.S. Klippe liest. Ist nur die Frage, wie man sie dazu bringen kann. Mit Lektüre wie dieser: ein Leichtes!

Ame Dyckman, Zachariah Ohora: Lest das Buch, Lemminge! Ab 4. Mixtvision 2018, Fr. 21.–