Federica de Cesco liest im Stattkino Luzern

Am 12. Juli dieses Jahr schaffte es Federica de Cesco mit ihrem Roman «Der englische Liebhaber» in die Schweizer Buchcharts und blieb acht Wochen lang in den Top Ten. Am Dienstag, 18.30 Uhr, liest die weltberühmte Autorin und Wahlluzernerin im Stattkino Luzern aus ihrem Roman. Und beantwortet Fragen dazu.