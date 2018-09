Zwei Luzerner Künstler stellen aus: Farbenkraft und Lieblingsmusiker Maura Patrizia Zoller aus Eich und Jan Jandeart aus Horw zeigen ihre Bilder in Luzern.

«Rosenblätter» von Patrizia Zoller aus Eich. (Bild: PD)

Seit 2016 lebt die gebürtige New Yorkerin Diana Pinck wieder in Luzern, ihrem Schweizer Heimatort. Ein Jahr später gründete sie die mobile Pop-up-Galerie «Inner Schwizer Kunst Szene», kurz ISKS. An ihrem diesjährigen Ausstellungsort Glasgarten Buobenmatt-Pas­sage in Luzern zeigt diese Galerie derzeit zwei Künstler aus dem Kanton Luzern. Es sind Maura Patrizia Zoller aus Eich und Jan Jandeart aus Horw.

Schon viele Ausstellungen im In- und Ausland

Maura Patrizia Zoller präsentiert erstmals eine Auswahl ihres vielfältigen Schaffens in ihrem Heimatkanton. Ihre Werke sind geprägt von expressiver Farbigkeit und wurden schon an vielen Ausstellungen im In- und Ausland gezeigt. So etwa dieses Jahr bereits zum zweiten Mal an der renommierten Scope Art Basel Show.

Genälde von Jan Jandeart aus Horw. (Bild: PD)

Jan Jandeart auf der anderen Seite zeigt zehn grossformatige abstrakte Gemälde, die von seinen Lieblingsmusikern inspiriert sind. Als grosser Liebhaber von Kunst und Musik entstehen seine Werke im Einklang mit seiner Musik. So setzen beide Künstler ihre Empfindungen und Inspirationen um, die sie entweder aus der Natur oder aus der Musik empfangen. (are)