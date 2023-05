Welche Länder sind dabei?

Am ESC 2023 nehmen 37 Länder teil, darunter die Schweiz. Am ersten Halbfinal (Dienstag, 9.Mai) starten 15 Länder, mit Startplatz 14 die Schweiz. Den zweiten Halbfinal (Donnerstag, 11.Mai) nutzen 16 Länder für einen Platz im Finale (Samstag, 13.Mai).

Im Finale treten 26 Länder gegeneinander an. Sicher dabei sind mit Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Italien und Spanien die fünf grösste Teilnehmerländer. Sie sind per aktuellem Regelwerk stets für den Final qualifiziert. Hinzu kommt die jeweilige Vorjahressiegerin - also die Ukraine. Die übrigen 20 Finalistinnen und Finalisten werden in den beiden Halbfinals ausgewählt.