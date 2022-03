Eurovision Song Contest Der Appenzeller Marius Bear vertritt uns beim ESC in Turin - doch kann er Luca Hänni und Gjon's Tears toppen? Der 28-jährige Sänger vertritt die Schweiz mit dem Song «Boys Do Cry» am grössten Musikwettbewerb der Welt. Eine schöne, relativ konventionelle Ballade, die es im Wettbewerb aber schwer haben dürfte.

Marius Bear vertritt die Schweiz am ESC Patrick Straub / KEYSTONE

«Gefühle zeigen zu können, empfinde ich nicht als eine Schwäche, sondern als eine grosse Stärke,» sagt Sänger Marius Bear über seinen Song «Boys Do Cry». Verletzlichkeit und den Mut, Gefühle und seine Schwächen zu zeigen, empfindet der stimmgewaltige Hüne mit der rauchigen Stimme als Stärke.

«Boys Do Cry» hat Marius Bear zusammen mit Songwriter Martin Gallop geschrieben und produziert. Gallop ist ein in Deutschland lebender Kanadier, der mit der Zusammenarbeit mit Annett Louisan bekannt wurde. «Der Zeitpunkt könnte nicht besser sein, ich habe so Bock drauf! Es ehrt mich, die Schweiz am ESC in Turin zu repräsentieren und damit in die Fussstapfen von Luca Hänni und Gjon’s Tears zu treten. Die beiden haben die Latte ganz schön hochgelegt!», sagt Bear.

Marius Bear heisst bürgerlich Marius Hügli und ist am 21. April 1993 in Appenzell Innerhoden geboren. Der gelernte Baumaschinenmechaniker tingelte 2016 als Strassenmusiker durch Deutschland und die Schweiz und studierte darauf ein Jahr in London am British and Irish Modern Music Institute (BIMM) das Fach Music Production. 2018 erschien sein erstes Album «Sanity», das sich auf Platz 36 in der Schweizer Album-Hitparade platzieren konnte. Sein Folgealbum «Not Loud Enough» erreichte ein Jahr darauf Platz 20.

Im selben Jahr wurde er mit dem Swiss Music Award in der Kategorie «Best Talent» ausgezeichnet. Seine Coverversion von Whitney Houstons «I Wanna Dance With Somebody» war 2020 ein kleiner Hit.

Für Marius Bear dürfte es nicht leicht werden, den letztjährigen Erfolg von Gjon's Tears zu bestätigen. Die Schweiz erreichte damals mit dem Song «Tout l’univers» den tollen dritten Platz. «Boys Do Cry» ist eine hübsche, stimmungsvolle Klavier-Ballade mit viel Streichern, die Bear mit seiner rauchigen Stimme schön zu interpretieren weiss. Die Komposition steht in der Tradition der grossen Crooner und ist damit im besten Sinn «old-fashioned». Der Song ist nett, sympathisch, schlicht, aber auch sehr konventionell.

Ob Bear sich damit, wie die Jahre zuvor Luca Hänni und Gjon's Tears, genügend von den Konkurrenten abheben kann, ist fraglich.

Den Schweizer Beitrag bestimmten ein 100-köpfiges Zuschauerpanel und eine 20-köpfige internationale Fachjury. In einem mehrstufigen Verfahren bewerteten sie die Einsendungen sowie die Künstlerinnen und Künstler. Wie bei den internationalen «ESC»-Shows zählten die Stimmen zu je 50 Prozent.

Dieses Jahr findet der Event in Turin in Italien statt. Das erste Halbfinale mit der Schweiz geht am 10. Mai über die Bühne (live auf SRF zwei), das zweite Halbfinale am 12. Mai (live auf SRF zwei oder SRF info) und das Finale am 14. Mai 2022 (live auf SRF 1).